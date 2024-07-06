為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

AI正夯！彰市長青大學結業768人全勤 林世賢指示開AI課程

彰化市長青大學結業典禮上，學員出席踴躍且活力充沛。（記者湯世名攝）

彰化市長青大學結業典禮上，學員出席踴躍且活力充沛。（記者湯世名攝）

2024/07/06 12:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市長青大學結業典禮暨成果展今天舉行，此次研習課程多達49班，獲頒結業證書1067人，全勤者有768人，全勤比率逾7成，顯示學員上課還不錯，市長林世賢除稱讚大家活到老、學到老，更鼓勵大家也要學習目前正夯的AI，他並指示社會課研議加開AI課程。

林世賢表示，雖然彰化市一年度的預算才11億多元，欣慰的是，5年多來在市代會全力支持與市公所團隊努力下，獲得6項國家級大獎；但他也有感而發，點出彰化縣全縣的整體發展仍相當落後，亟需發展高科技產業，才能促進經濟發展並留住年輕人。

今天結業典禮，除了由林世賢頒發結業證書，恭喜大家「畢業了」，與會的長者們也紛紛上台展現學習成果，分別有「超實用旅遊英語班」演唱英文歌；「觀光日語初級快樂學班」唱日文歌；「詩詞、對聯欣賞、寫作吟唱班」吟唱唐詩；「銀髮族樂活唱跳班」演唱台語歌。「國際標準舞A班」、「土風舞班」與「舞蹈運動A、B班」則各自表演不同的舞蹈，學員都認真表演，展現活到老、學到老的精神與活力。

今年結業學員有11位年紀逾90歲，充分發揮「活到老、學到老」精神。林世賢說，參加彰化市長青大學研習的學員，不僅在專業課程中學到專業技巧，語文課程中增加語文能力，更可貴的是，在群體生活中豐富了精神生活及人際關係。

彰化市長林世賢向全體結業的長青大學學員恭喜畢業，並鼓勵與時俱進學習AI。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢向全體結業的長青大學學員恭喜畢業，並鼓勵與時俱進學習AI。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢鼓勵大家學習目前正夯的AI，他並指示社會課研議加開AI課程。 （記者湯世名攝）

彰化市長林世賢鼓勵大家學習目前正夯的AI，他並指示社會課研議加開AI課程。 （記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
展示AI課程學習成果 北市補助每校最多100萬推新科技課程
2024/06/15 14:57

展示AI課程學習成果 北市補助每校最多100萬推新科技課程
人文領域科系招生挑戰大 文化大學中文系將併組
2024/06/15 20:17

人文領域科系招生挑戰大 文化大學中文系將併組

國家新美院 鶯歌稀有推案 宜居2~4房
頂大廣開AI通識課 修課劇增／相關課程成長2~5成 不分科系學生都有機會修習
2023/11/21 05:30

頂大廣開AI通識課 修課劇增／相關課程成長2~5成 不分科系學生都有機會修習
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播