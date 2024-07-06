AI正夯！彰市長青大學結業768人全勤 林世賢指示開AI課程

彰化市長青大學結業典禮上，學員出席踴躍且活力充沛。（記者湯世名攝）

2024/07/06 12:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市長青大學結業典禮暨成果展今天舉行，此次研習課程多達49班，獲頒結業證書1067人，全勤者有768人，全勤比率逾7成，顯示學員上課還不錯，市長林世賢除稱讚大家活到老、學到老，更鼓勵大家也要學習目前正夯的AI，他並指示社會課研議加開AI課程。

林世賢表示，雖然彰化市一年度的預算才11億多元，欣慰的是，5年多來在市代會全力支持與市公所團隊努力下，獲得6項國家級大獎；但他也有感而發，點出彰化縣全縣的整體發展仍相當落後，亟需發展高科技產業，才能促進經濟發展並留住年輕人。

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今天結業典禮，除了由林世賢頒發結業證書，恭喜大家「畢業了」，與會的長者們也紛紛上台展現學習成果，分別有「超實用旅遊英語班」演唱英文歌；「觀光日語初級快樂學班」唱日文歌；「詩詞、對聯欣賞、寫作吟唱班」吟唱唐詩；「銀髮族樂活唱跳班」演唱台語歌。「國際標準舞A班」、「土風舞班」與「舞蹈運動A、B班」則各自表演不同的舞蹈，學員都認真表演，展現活到老、學到老的精神與活力。

今年結業學員有11位年紀逾90歲，充分發揮「活到老、學到老」精神。林世賢說，參加彰化市長青大學研習的學員，不僅在專業課程中學到專業技巧，語文課程中增加語文能力，更可貴的是，在群體生活中豐富了精神生活及人際關係。

彰化市長林世賢向全體結業的長青大學學員恭喜畢業，並鼓勵與時俱進學習AI。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢鼓勵大家學習目前正夯的AI，他並指示社會課研議加開AI課程。 （記者湯世名攝）

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