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鐵皮屋擋視野 龍潭綠杉林公園「站牌前」招嘸公車

鐵皮屋店面擋住視野，司機沒注意到有人揮手招公車。（記者黃政嘉攝）

鐵皮屋店面擋住視野，司機沒注意到有人揮手招公車。（記者黃政嘉攝）

2024/07/05 22:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區的綠杉林公園去年竣工開放，有民眾在「龍吟街口」公車站後方四．五公尺的休憩區揮手招公車，由於鐵皮屋店面擋住視野，司機沒看到就直接開走，市議員張肇良接獲民眾陳情，今與市府相關單位會勘，張肇良促在站牌前加設候車亭解決窘境。

張肇良今邀市府工務局、交通局官員會勘，現場等公車的楊姓民眾怒氣沖沖表示，坐在休憩區看到公車揮手，結果公車沒看到，很快開走，之前打給工務局，得到回覆是該地方為休憩區，非候車亭，後來沒再處理。

張肇良表示，不只現場民眾，從綠杉林公園落成以來，就接到很多人反映，休憩區離站牌有些遠外，前方鐵皮屋店面也擋到民眾查看公車視野，公車從快車道開過來時，可能因此被擋住，沒注意到有人揮手朝公車，建議交通局於現有公車站牌前處，另做有雨遮的候車亭，解決民眾等不到公車窘境。

工務局景觀工程科股長王鈞平指出，該休憩區域是延伸街道家具的元素，供民眾停等及休憩多功能使用，「龍吟街口」站牌至休憩區間的距離為四．五公尺，設計原意是配合園區休憩，民眾坐這邊等公車也可以，但非主要用途。

交通局長張新福表示，關於另蓋候車亭，後續交通局會再研議，會連同公車行進路線、班次數量來做決定。

張肇良會勘時，民眾反映公車過站不停。（記者黃政嘉攝）

張肇良會勘時，民眾反映公車過站不停。（記者黃政嘉攝）

龍潭綠杉林公園「龍吟街口」公車站牌，有民眾在後方休憩區揮手等不到公車。 （記者黃政嘉攝）

龍潭綠杉林公園「龍吟街口」公車站牌，有民眾在後方休憩區揮手等不到公車。 （記者黃政嘉攝）

張肇良今邀市府與附近單位會勘。（記者黃政嘉攝）

張肇良今邀市府與附近單位會勘。（記者黃政嘉攝）

桃園市工務局指出，該休憩區域設計原意是配合園區休憩。（記者黃政嘉攝）

桃園市工務局指出，該休憩區域設計原意是配合園區休憩。（記者黃政嘉攝）

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