又「藥」漲！ 藥師沈采穎曝：金十字胃腸藥將漲價

藥師指出，「金十字胃腸藥」將漲價，「張國周胃散」、「斯斯感冒膠囊」等，預計會跟著調升價格。 （記者邱芷柔攝）

2024/07/05 18:53

〔記者邱芷柔／台北報導〕繼止痛藥普拿疼開出漲價第一槍後，藥師指出，物價接連上漲，營養補給品「安素」本月也調漲，目前一箱已將近2千元，此外知名腸胃用藥品牌「金十字胃腸藥」將於月底或下個月漲價，預估漲幅達8%至10%，每瓶預估增至140元，另如「張國周胃散」、「斯斯感冒膠囊」等，也預計跟著調升價格。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎今（5日）爆料，國內知名腸胃藥品牌「金十字胃腸藥」已預告8月起要漲價，漲幅預計是8%到10%，售價可能從目前130元調高至140元；除金十字確定要漲，「張國周胃散」、「斯斯感冒膠囊」系列也可能調漲，售價可能增10元到15元。

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沈采穎也提到，營養補給品「安素」以更換新配方為由已調漲價格，售價每一箱多出百元，由過去的1700元到1800元，調漲後每箱已近2000元。她認為，國內物價全面上漲，業者也面臨成本上升壓力，社區藥局營運成本更是節節上升，政府應該重視。

沈采穎說，這波漲價的胃藥、胃散是民眾常備成藥，不需要醫師處方即可自行購買，且安全性高，但仍要提醒，胃潰瘍跟胃食道逆流民眾，並不適合。

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