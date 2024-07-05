慶祝2024漁民節 新北農業局表彰來台10年印尼優秀漁民YAKUB

新北市農業局代理局長諶錫輝（左）表彰來台10年的優秀印尼籍漁民YAKUB（阿亞）。（記者羅國嘉攝）

2024/07/05 19:16

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區漁會5日於八里區文化活動中心舉辦「2024漁民節慶祝活動」，新北市農業局代理局長諶錫輝表彰在地優秀漁民，其中包括一位印尼籍漁民船員YAKUB（阿亞），以感謝漁民對我國漁業的貢獻與辛勞付出。

今年度的漁民節活動共表彰7位優秀漁民，其中含印尼籍船員阿亞在台服務已達10年，他現於下罟子漁港服務，同時也是下罟子漁港的外籍漁民管理班長，熟悉國、台語，是漁會、當地漁船主與外籍漁民間良好的溝通橋樑，下罟子漁港因為有阿亞，讓當地漁船主更安心與放心，也是外籍漁民在異鄉的依靠。

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漁會表示，台灣四面環海，漁業是國內蓬勃發展的產業，更是提升經濟發展的重要產業，漁民節慶祝活動旨在感謝漁民的辛勞，一早由愛海洋的下罟子漁港淨灘活動拉開序幕，並透過頒獎典禮來表彰優秀漁民，分享其成就與榮耀，而現場有午仔魚一夜干及龍虎斑等國產魚大促銷，讓民眾在搶便宜的同時，也幫助國內養殖漁民的生計，還有永續海洋意象手作DIY及美味的白帶魚、吻魚試吃品嘗，讓民眾樂在其中。

諶錫輝說，感謝漁民朋友過去一年來的付出與辛勞，市府為漁民朋友們的福祉，積極推動「嗨漁港」促進轉型及改善漁港設施，提供漁民更良好的漁作環境，並持續與漁會合作辦理各式漁產品推廣行銷，發展休閒漁業，歡迎民眾來北海岸探索漁港秘境、賞美景，品嘗在地新鮮優質漁產，用行動支持辛勞的漁民朋友。

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