員林建案大爆發！ 檳榔小姐月領4萬 業者半個月還請不到人

員林一家檳榔攤（左圖）開4萬元月薪請檳榔小姐。（記者顏宏駿攝）

2024/07/05 17:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣房地產火熱，各地建案四起，檳榔成為工地必要「水果」，會包檳榔的小姐「奇貨可居」，員林市一間檳榔攤開出4萬元高薪，標榜小姐不用穿著火辣，也不用跟客人哈啦，不過已經20天了，還找不到合適的人選。

彰化縣員林市目前約有10個建案施工中，未來一年還有至少5個大建案待開工，各工地嚴重缺工，而隨著「建案大爆發」也帶動周邊產業，檳榔攤目前進入「戰國時代」。

請繼續往下閱讀...

一間位於市區中山路旁的檳榔攤，開出4萬的月薪請檳榔小姐，公告已貼了半個月，至今仍找不到合適的人選。

店家說，他們要的是有經驗，可「立即上手」，小姐不用穿著火辣，也不用跟客人哈啦，也沒時間哈啦，因為一上班就要開始包檳榔。

業者說，他們是靠口碑起家，有穩定的貨源，「賣的都是新鮮的水果（檳榔）」，客人都很穩定。

業者表示，小姐月薪4萬在員林、彰化很正常，因為檳榔攤就那幾家，不像「便利超商」一間接一間開，這幾年員林建案不間斷，檳榔市場擴大，「我們要的會包檳榔的小姐，而不是穿得少的小姐」。

業者強調，以前檳榔的大客戶是「八大行業」，小姐必須穿著火辣，現在「八大行業」式微，反而工地的工人多，口袋又深，消費力很驚人，套一句廣告詞，檳榔就像「保力達P」一樣，明天的氣力，幫你傳便便。

根據主計總處前年公布的資料，彰化縣月薪中位數為3萬2000元，只比屏東略高一點。檳榔小姐能月領4萬元，在縣內算是高薪族群。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法