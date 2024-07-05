國1后里至大雅拓寬敲定 尖峰時速升至92公里、2032年完工

立委楊瓊瓔服務處召開「國道1號后里至大雅路段拓寬建設計畫」說明會。（立委楊瓊瓔服務處提供）

2024/07/05 16:07

〔記者許國楨／台中報導〕國發會近日通過「國道1號后里至大雅路段拓寬建設計畫」，由單向三車道拓寬為四車道，尖峰時段平均時速提升至92公里並節省行車時間，立委楊瓊瓔服務處5日邀請相關單位辦理地方說明會，反映路線、徵收拆遷未被採納等問題，高公局允諾納入細部設計參考，依規劃期程，估2032年完工。

高速公路局副局長彭煥儒會中說明，國道1號主線豐原至大雅路段交通壅塞，預估2031年后里至大雅系統交流道將成交通瓶頸，而豐原交流道動線集中單一路口、運轉困難動線集中易回堵，「國道1號后里交流道至大雅系統交流道拓寬計畫」主線雙向各拓寬1車道，全長約12.5公里。

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此外還包括大甲溪橋全橋改建、豐原交流道改善及增設神岡方向南入匝道、后里地磅站局部改建及動線調整，雅潭路、舊社路、三線路跨越橋改建等，總經費約168億元，尖峰時段平均時速自62公里提升至92公里，另后里至大雅系統可節省12分鐘，豐原至大雅系統可節省16分鐘，有助解決國1台中區段交通瓶頸。

社口里長陳金地、圳前里長陳木生等關心路線、徵收用地、拆遷房舍、機車專用道、利用大圳路設交流道及高架方案等問題，彭回應指出，本計畫通過南入匝道，至於南出、北入匝道牽涉都市計畫變更，至少還要再耗時2至3年，且台10線要配合拓寬，而高架方案需徵收更多用地及拆遷房舍，評估對紓解交通沒有太大助益。

彭煥儒表示，拓寬計畫自2020年3月展開可行性評估，經綜合規劃、環評作業等階段，今年7月2日通過國發會審議，待建設計畫報奉行政院核定後，將循序辦理工程設計、用地取得及發包施工等後續作業，允諾將地方意見納入細部設計參考，完成後會再辦說明會向鄉親報告詳細路線，依照期程，估在2032年完工。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，依照拓寬案的規劃期程，楊委員要求高公局縮短前置作業時間，希望能提前在2031年完工，而在2027年完成細部設計前，每到一個階段，服務處也會再召集高公局針對路線設計一一說明，也請各位里長放心。

多位里長提出徵收用地等問題。（立委楊瓊瓔服務處提供）

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