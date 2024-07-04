從源頭培養司機 桃園市自訓百名司機年底完成

桃市府首創「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」，並與7家市區客運業者簽署MOU，自行培訓客運司機。（資料照）

2024/07/04 16:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台「司機荒」未解，全國公車運量較疫情前衰退23%，桃園市年初首創公車駕駛「受訓即就業」計畫上路，目前已經錄取75人，預計年底可培養100人，副市長蘇俊賓今（4日）出席行政院會，籲中央支持各縣市從源頭培養司機，從根本解決司機荒問題；行政院長卓榮泰則裁示交通部研議擴大辦理。

行政院院會今針對交通部提出「公路公共運輸永續及交通平權計畫」進行討論，會中分析近年全國大眾運輸載客量變化指標，公車運量恢復相較捷運、台鐵及高鐵來得緩慢，去年運量仍較疫情前的2019年衰退23%，主要原因為客運業者人力資源不足，預計每年投入6000萬元改善。

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蘇俊賓表示，桃園市的數據與全國趨勢相同，公車部分，今年5月相較2019年平均運量衰退23.7%，但機捷運量已明顯超過疫情前水準，目前桃園市司機缺口約260人，為了解決司機荒，首創公車駕駛「受訓即就業」計畫，透過提供受訓期間的薪資，吸引原非從事客運司機的勞動力加入，減緩客運司機人力缺口。

他表示，桃園市今年投入約2200萬元辦理招募作業，目前已經錄取75人，陸續有34人完成受訓及路考，預計年底可培養100人轉換成正式司機，不僅有效增加公車駕駛人數，也提升地方交通運輸的穩定性和服務品質。

蘇俊賓表示，希望中央一起來推動，編列預算支持各縣市從源頭培養司機人力，避免縣市間競爭、搶司機，在既有的人選中不斷提高推薦、招募獎金，其實還是同一批人在服務，司機總量並不會增加。

針對此建議，卓榮泰表示認同，並指示交通部研析桃園市的經驗，考慮擴展至全國各縣市，滿足各地對公車駕駛人才的需求。

此外，蘇俊賓也提議，各縣市許多捷運路線同步在規劃施工中，現有的公車支持計劃，應把這些發展中的捷運路線納入考量，這部分也希望納入中央支持範疇，讓公車客群無縫接軌未來的捷運。

桃園市副市長蘇俊賓4日出席行政院會，籲中央支持各縣市從源頭培養司機計畫。（行政院提供）

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