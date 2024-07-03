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遭NCC揪違規使用超額頻譜恐挨罰 台灣大：期限過短難繳回

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

2024/07/03 19:17

〔記者蔡思培／台北報導〕電信業者台灣大哥大與台灣之星去年底正式合併，合併後台灣大哥大應在6月30日前繳回超額頻譜。但國家通訊傳播委員會（NCC）發現台灣大哥大仍使用超額頻譜，下週將約談，可能開罰50萬元至500萬元罰鍰。台灣大哥大表示，去年12月合併後已完成部份網路整併，但期限過短，且行政訴訟尚未有定案，難在6月底前繳回頻譜。

台灣大哥大表示，NCC在去年1月核准合併案，並通知台灣大哥大可立刻啟動網路整併，截至今年6月底有一年半期程完成整併。但後續公平會、數發部陸續通知，依法網路整併只能從合併基準日後開始，台灣大哥大無法立刻啟動整併，必須延後至去年12月1日合併基準日後才能正式啟動，比NCC核准日期延後11個月，距NCC給予期限僅剩7個月期間。

台灣大哥大表示，自去年12月1日合併基準日起，全體同仁努力下，已超前進度完成部份網路整併，但期限過短，較當初NCC核准之期程僅剩不到4成時間。台灣大哥大也說，與NCC的行政訴訟尚未有定案，為維持用戶網路服務品質及股東權益，難在6月底前繳回頻譜。

台灣大哥大也感謝NCC再次給予說明機會，未來將全力與主管機關溝通爭取認同。

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