為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大體老師捨身貢獻醫學教育 高醫大辦感恩會致謝

高醫大今舉辦感恩大會，醫學生向大體老師及家屬們表達大捨大愛的感謝。（高醫大提供）

高醫大今舉辦感恩大會，醫學生向大體老師及家屬們表達大捨大愛的感謝。（高醫大提供）

2024/06/26 19:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕大體解剖學實驗是醫學生學習之路不可或缺的一門課程，高雄醫學大學今（26）日舉辦人體暨器官捐贈感恩大會，今年有19位大體捨身奉獻大愛，貢獻醫學教育病理解剖、器官捐贈等遺愛人間，讓學生向大體老師及家屬們表達大捨大愛的感謝。

高醫大校長楊俊毓致詞時指出，感謝大體老師們為了醫學教育、為了對抗疾病與死亡對人類所造成的威脅，豁達地喜捨身軀；也感謝家屬們忍痛地割捨情感以成全大體老師的宏願，成就對人類社會醫學進步之大愛，並要學生將這份感恩與感謝長存於心，在將來為人醫者的路途中，隨時提醒自己莫忘大體老師寶貴的身教，也莫忘自己習醫的初衷。

醫學系2年級黃同學表示，感謝每位大體老師無聲的教誨，是撑起白袍重量的最大助力；牙醫系2年級范同學說，大體老師成就了意義非凡的課程，用身驅為學生腦中的知識，勾勒出具體的線條。

高醫大表示，捐贈大體是困難與掙扎的決定，但每年願意奉獻軀體成就大愛的大體老師卻從未間斷過，今年19位大體老師，每位老師生前都有一段自己的人生故事，當他們走到了生命盡頭時，都選擇了一個「為善不欲人知」的義行，成為基礎醫學研究或病理研究的嚮導，帶領醫學生開拓行醫之路，透過不一樣的方式延續生命的意義，完整了醫學教育重要的一環

高醫大學生列隊向大體老師們致敬。（高醫大提供）

高醫大學生列隊向大體老師們致敬。（高醫大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中山高長解剖及手術模擬中心 獲3000萬捐款助今年完工
2024/05/06 18:56

中山高長解剖及手術模擬中心 獲3000萬捐款助今年完工
71歲港星顏國樑不敵癌魔離世 樂觀看人生「死後當大體老師」
2024/05/26 20:06

71歲港星顏國樑不敵癌魔離世 樂觀看人生「死後當大體老師」

三大園區加持 台史博館特區增值力道強勁
北醫大追思解剖教學英靈 大體老師為捐贈放棄治療
2024/03/26 15:12

北醫大追思解剖教學英靈 大體老師為捐贈放棄治療
馬力歐75歲母「簽大體捐贈」 不指望子孫掃墓：人走了就沒了
2024/06/21 21:08

馬力歐75歲母「簽大體捐贈」 不指望子孫掃墓：人走了就沒了

天熱流感成要命威脅！ 專家籲老人打含佐劑疫苗
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播