大體老師捨身貢獻醫學教育 高醫大辦感恩會致謝

高醫大今舉辦感恩大會，醫學生向大體老師及家屬們表達大捨大愛的感謝。（高醫大提供）

2024/06/26 19:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕大體解剖學實驗是醫學生學習之路不可或缺的一門課程，高雄醫學大學今（26）日舉辦人體暨器官捐贈感恩大會，今年有19位大體捨身奉獻大愛，貢獻醫學教育病理解剖、器官捐贈等遺愛人間，讓學生向大體老師及家屬們表達大捨大愛的感謝。

高醫大校長楊俊毓致詞時指出，感謝大體老師們為了醫學教育、為了對抗疾病與死亡對人類所造成的威脅，豁達地喜捨身軀；也感謝家屬們忍痛地割捨情感以成全大體老師的宏願，成就對人類社會醫學進步之大愛，並要學生將這份感恩與感謝長存於心，在將來為人醫者的路途中，隨時提醒自己莫忘大體老師寶貴的身教，也莫忘自己習醫的初衷。

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醫學系2年級黃同學表示，感謝每位大體老師無聲的教誨，是撑起白袍重量的最大助力；牙醫系2年級范同學說，大體老師成就了意義非凡的課程，用身驅為學生腦中的知識，勾勒出具體的線條。

高醫大表示，捐贈大體是困難與掙扎的決定，但每年願意奉獻軀體成就大愛的大體老師卻從未間斷過，今年19位大體老師，每位老師生前都有一段自己的人生故事，當他們走到了生命盡頭時，都選擇了一個「為善不欲人知」的義行，成為基礎醫學研究或病理研究的嚮導，帶領醫學生開拓行醫之路，透過不一樣的方式延續生命的意義，完整了醫學教育重要的一環

高醫大學生列隊向大體老師們致敬。（高醫大提供）

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