結合海洋、音樂、藝術 雲西海洋音樂季7/13登場

2024雲西海洋音樂季7月13日起登場。（記者蔡思培攝）

2024/06/26 12:52

〔記者蔡思培／台北報導〕2024雲西海洋音樂季7月13日起登場，今年活動集結四湖三條崙海水浴場雲西海洋音樂季、口湖成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便3大品牌，推出系列活動。雲林縣長張麗善說，雲林縣觀光人次在2020年已突破1000萬，今年的目標突破2000萬人次

2024雲西海洋音樂季7月13日由四湖三條崙海水浴場登場的海洋音樂季揭開序幕，有適合親子暢遊的假日水樂園，演出藝人卡司表演也從過往1天1組擴增到2組，7月13、14日及7月20、21日兩週都有表演，陣容包含歌手畢書盡（Bii）、李玉璽、金曲獎最佳演唱組合獎得主「脆樂團」、金曲獎最佳新人「持修」、金曲獎最佳樂團獎入圍常客「旺福樂團」等。

請繼續往下閱讀...

雲林縣文化觀光處長陳璧君說，7月27、28日口湖成龍濕地也將舉行2024成龍濕地流動藝術饗宴，有專屬環境劇場、市集、體驗活動等。7至9月還有藝術宅急便活動，台西安西府、口湖成龍濕地、元長熬峰宮、四湖參天宮、北港1911好庫文化產業園區等地都有文化團體帶來精彩演出。今年音樂季也多了新亮點「萌寵市集」，這是雲林首次舉辦小孩結合毛小孩的市集。

雲西海洋音樂季期間還有淨灘嘉年華、SUP立式划槳體驗、沙灘排球等活動，更有限量美食發送，鄧肉圓、消暑咖啡、二崙尚好酒品、烤大豬免費嘗、展鮮蕃茄梅等美食。「夏日市集」也邀請超過40攤攤商參加，讓大家享受音樂也同時品嚐美味。

張麗善說，以前大家常認為雲林無聊，近年雲林縣政府積極打造觀光量能讓很多人造訪，雲林縣觀光人次在2020年已突破1000萬，去年達1973萬人次，今年的目標突破2000萬人次，雲林也是六都以外觀光人次最佳的地方。

張也說，今年是雲林縣的國際友誼年，數據顯示雲林縣在國際知名度敬陪末座，今年雲林縣要向國際伸出友誼之手，接下來也會到日本輕井澤簽MOU提升跨國觀光旅遊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法