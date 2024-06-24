為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

湖山水庫滿庫自然溢流 圓形水瀑美景再現

湖山水庫今天上午11點半達滿水位自然溢流，獨特圓形水瀑美景重現。（圖由湖山水庫管理中心提供）

湖山水庫今天上午11點半達滿水位自然溢流，獨特圓形水瀑美景重現。（圖由湖山水庫管理中心提供）

2024/06/24 14:03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕5、6月連續幾波梅雨鋒面及近來午後雷陣雨助攻之下，湖山水庫進水量急速上升，今（24）日達滿水位，水庫管理中心在上午11點半開始自然溢流，圓形水瀑壯觀美景時隔一年再現，呼籲下游民眾提高警覺遠離河道確保安全。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，去年10月後至今4月上旬降雨量不足，水庫完全沒有進帳，水位持續下降，在4月24日降至今年最低水位190.87公尺、有率蓄水率33.49%，集水區於4月下旬開始幾波降雨及5月以後陸續降雨，使清水溪河道水量大幅增加，經水庫管理單位在保留下游水權量後，將剩餘水量積極引取，有效挹注水庫蓄水量。

李炎任指出，水庫今天上午11點半達到滿水位211.5公尺、有效蓄水量5060萬噸開始自然溢流，管理中心依水庫運用要點在自然溢流前2小時，發布水庫溢流警報，並傳真通知下游相關單位及民眾注意。

李炎任強調，本次蓄滿後，期望能夠維持滿庫狀況至豐水期結束，以因應下一個枯旱期的民生用水需求，以目前蓄水狀況及水情看來，今年年底前民生用水無虞，但呼籲民眾仍需節約用水。

李炎任說，湖山水庫與集集攔河堰聯合運用，每天分別提供20萬噸、15萬噸，除供應雲林民生用水，也支援南彰化5萬噸、北嘉義6萬噸，由於嘉義仁義潭、蘭潭水庫現水情不錯，現暫停供應嘉義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歷史性一刻！湖山水庫首度滿水位 上午11點多溢流
2019/06/25 13:10

歷史性一刻！湖山水庫首度滿水位 上午11點多溢流
湖山水庫滿水位 自然溢流半圓瀑布吸睛又療癒
2022/06/14 15:06

湖山水庫滿水位 自然溢流半圓瀑布吸睛又療癒

鳳山中城計畫夯 公辦都更捷運宅搶手
相隔250天 鯉魚潭水庫重現滿水位
2024/06/19 05:30

相隔250天 鯉魚潭水庫重現滿水位
湖山水庫大補水蓄水量回升到50％ 雲林今年民生用水無虞
2024/06/03 20:38

湖山水庫大補水蓄水量回升到50％ 雲林今年民生用水無虞
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播