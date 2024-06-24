湖山水庫滿庫自然溢流 圓形水瀑美景再現

湖山水庫今天上午11點半達滿水位自然溢流，獨特圓形水瀑美景重現。（圖由湖山水庫管理中心提供）

2024/06/24 14:03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕5、6月連續幾波梅雨鋒面及近來午後雷陣雨助攻之下，湖山水庫進水量急速上升，今（24）日達滿水位，水庫管理中心在上午11點半開始自然溢流，圓形水瀑壯觀美景時隔一年再現，呼籲下游民眾提高警覺遠離河道確保安全。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，去年10月後至今4月上旬降雨量不足，水庫完全沒有進帳，水位持續下降，在4月24日降至今年最低水位190.87公尺、有率蓄水率33.49%，集水區於4月下旬開始幾波降雨及5月以後陸續降雨，使清水溪河道水量大幅增加，經水庫管理單位在保留下游水權量後，將剩餘水量積極引取，有效挹注水庫蓄水量。

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李炎任指出，水庫今天上午11點半達到滿水位211.5公尺、有效蓄水量5060萬噸開始自然溢流，管理中心依水庫運用要點在自然溢流前2小時，發布水庫溢流警報，並傳真通知下游相關單位及民眾注意。

李炎任強調，本次蓄滿後，期望能夠維持滿庫狀況至豐水期結束，以因應下一個枯旱期的民生用水需求，以目前蓄水狀況及水情看來，今年年底前民生用水無虞，但呼籲民眾仍需節約用水。

李炎任說，湖山水庫與集集攔河堰聯合運用，每天分別提供20萬噸、15萬噸，除供應雲林民生用水，也支援南彰化5萬噸、北嘉義6萬噸，由於嘉義仁義潭、蘭潭水庫現水情不錯，現暫停供應嘉義。

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