神蹟！ 西螺大橋下稻子倒光獨留一顆心 在地農民揭秘

大雨過後，稻田中央浮現愛心，今天收割。（記者顏宏駿攝）

2024/06/23 16:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於西螺大橋下的一塊觀光稻田，今年首度傳出「稻田奇蹟」，整片稻田全面倒伏，最後只留下一顆心。今天舉行稻子收割，民眾好奇「為何稻子倒光光，獨留愛心」？有人說，稻子種類不一樣，有人說神蹟。負責照顧這片稻田的水尾社區發展協會鐘效鈞理事長今天首度透露，「沒有神蹟」，但他有到神明面前祈求，雨不要再下，稻子不要再倒了，後來果真豪雨停止，一直炎熱到今天收割。

鐘效均說，這片田為第四河川分署所有，土壤肥沃，又位於西螺橋下，地方認為是推動「景觀種稻」很好的地點，4年前便由水尾社區發展協會和溪州青農認養。

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他說，因為要呈現花色圖案，田間的稻品種有些許的不同，今年以愛心為主圖案，愛心圖案稻與周邊的稻子品種不同，愛心稻色澤偏黃，週邊的稻子偏綠，種植時間也不一樣。

他表示，今年4月稻子正植分檗期，但梅雨不來，肥份不夠，分檗不完全，便加強施肥，結果來到6月稻穗飽滿，梅雨鋒面來到，稻桿受不住沉甸的稻穗便整個躺平，愛心稻因為較晚種，便依然挺拔。

鐘效均表示，如果梅雨一直下到6月中旬，保證愛心稻也會「不支倒地」，他為此去求神明保佑這塊田，果然「天公作美」，在6月5日後就未見下大雨，愛心圖案得保支撐到最後。

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