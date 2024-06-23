為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

神蹟！ 西螺大橋下稻子倒光獨留一顆心 在地農民揭秘

大雨過後，稻田中央浮現愛心，今天收割。（記者顏宏駿攝）

大雨過後，稻田中央浮現愛心，今天收割。（記者顏宏駿攝）

2024/06/23 16:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於西螺大橋下的一塊觀光稻田，今年首度傳出「稻田奇蹟」，整片稻田全面倒伏，最後只留下一顆心。今天舉行稻子收割，民眾好奇「為何稻子倒光光，獨留愛心」？有人說，稻子種類不一樣，有人說神蹟。負責照顧這片稻田的水尾社區發展協會鐘效鈞理事長今天首度透露，「沒有神蹟」，但他有到神明面前祈求，雨不要再下，稻子不要再倒了，後來果真豪雨停止，一直炎熱到今天收割。

鐘效均說，這片田為第四河川分署所有，土壤肥沃，又位於西螺橋下，地方認為是推動「景觀種稻」很好的地點，4年前便由水尾社區發展協會和溪州青農認養。

他說，因為要呈現花色圖案，田間的稻品種有些許的不同，今年以愛心為主圖案，愛心圖案稻與周邊的稻子品種不同，愛心稻色澤偏黃，週邊的稻子偏綠，種植時間也不一樣。

他表示，今年4月稻子正植分檗期，但梅雨不來，肥份不夠，分檗不完全，便加強施肥，結果來到6月稻穗飽滿，梅雨鋒面來到，稻桿受不住沉甸的稻穗便整個躺平，愛心稻因為較晚種，便依然挺拔。

鐘效均表示，如果梅雨一直下到6月中旬，保證愛心稻也會「不支倒地」，他為此去求神明保佑這塊田，果然「天公作美」，在6月5日後就未見下大雨，愛心圖案得保支撐到最後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化「伯朗大道」！稻浪浮現紅磚厝 芬園鄉間道超療癒
2024/06/21 22:54

彰化「伯朗大道」！稻浪浮現紅磚厝 芬園鄉間道超療癒
水稻稻熱病現蹤苗栗 縣府呼籲農友多加防範
2024/04/24 14:14

水稻稻熱病現蹤苗栗 縣府呼籲農友多加防範

兵馬俑與秦始皇帝陵展於科工館揭幕
西螺大橋下稻田倒伏浮現愛心圖案 網熱議：大甲媽祖的神奇祝福
2024/06/11 12:15

西螺大橋下稻田倒伏浮現愛心圖案 網熱議：大甲媽祖的神奇祝福
豪雨後倒光！ 西螺大橋下「媽祖加持愛心」稻田奇蹟 開心收割
2024/06/23 11:15

豪雨後倒光！ 西螺大橋下「媽祖加持愛心」稻田奇蹟 開心收割

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播