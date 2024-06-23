嘉縣特色招生考試 永慶AI科技班火熱

嘉義縣立永慶高中成立AI科技特色班，進行學科測驗。（圖由永慶高中提供）

2024/06/23 13:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為培育各領域優質專業人才，教育部國教署推動國中畢業生多元入學升學管道，113學年度高級中等學校特色招生考試分發入學6月19至21日受理報名，採「學科甄選」，嘉義縣今天進行學科測驗入學，縣立永慶高中成立的「AI科技特色班」火熱，錄取28人，有57人報名。

特色招生考試不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校；永慶高中校長郭春松表示，AI人工智慧浪潮來襲，成為全球關注且競相發展的領域，學校108學年度起設立「AI創造力資優班」，110學年度轉型為「AI科技特色班」，已成為國內培育AI科技人才的重要搖籃。

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郭春松說，AI班強調培養基礎程式語言能力，同時導入電子電路、量子力學及半導體等相關課程，期望透過人工智慧、程式設計與專題研究等多元的課程規劃，培養學生自主學習能力，訓練自學、閱讀、批判性思考及複雜問題解決等技能。

校方長期與淡江大學、嘉義大學、中正大學、清華大學、台大量子中心及虎尾科技大學合作，提供學習資源與機會，今年莊詠翔同學擅長以程式設計解決生活困難，設計線上鏡頭追焦系統，協助嘉義縣政府開發識字量比賽平台，在部落格中進行程式設計教學，網路瀏覽量突破萬次，高三時參加APCS檢定，獲4+4分最高榮譽；參加高中數理及資訊學科能力競賽，也獲第三區複賽資訊科佳作；學生蕭英佳、粘瀞云、蔡承志獲第63屆全國科展工程學科組佳作。

永慶高中首屆AI科技特色班學生在升學表現佳，莊詠翔錄取國立台灣海洋大學及國立嘉義大學資訊工程學系、黃丞右錄取國立台灣師範大學數學系，李哲丞錄取陽明交通大學資訊工程學系、龔亭安錄取政治大學資訊管理學系、侯馨茹錄取中央大學太空科學與工程學系、陳俊伊錄取中正大學電機工程學系，侯希恩錄取成功大學機械工程學系，雙胞胎哥哥侯希文錄取國防大學理工學院及國立陽明交通大學電機電子工程學系（軍費生）。

嘉義縣府教育處長李美華表示，偏鄉地區的教學資源相對不足，科技的進步使得學生能跨越時間和空間限制獲取學習資源，人工智慧、半導體等高科技的發展是當前最重要的趨勢，只有掌握先機，才能不被時代淘汰。

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