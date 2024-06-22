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為社區規劃出點子 桃園都發局個案補助最高40萬元

都發局推出「社區規劃師駐地輔導計畫」，獲選者每案可廿到四十萬元不等補助。（記者謝武雄攝）

都發局推出「社區規劃師駐地輔導計畫」，獲選者每案可廿到四十萬元不等補助。（記者謝武雄攝）

2024/06/22 17:08

〔記者謝武雄／桃園報導〕為改善老舊城區風貌，桃園市府都市發展局推出「社區規劃師駐地輔導計畫」，徵求各里辦公處、發展協會提出社區開放空間改善提案計畫，獲選者每案可獲得20到40萬元不等補助，收件自即日起至8月15日；另配合桃園、中壢車站舊城活化，兩大車站周邊社區提案另有加分項目。

都發局說明，為協助社區團體提案和改造工作，也增加輔導課程，從以往18小時增加為30小時，並邀請匠師級的講師來分享改造心法，像是如何砌磚、植草、樹木保養等等，另外，輔導團也將走訪過去5年曾參加過社區改造的案子，社區改造點維持良好者，會發給相關星級認證牌。

都發局補充，「社區規劃師計畫」可由里辦公處、社區發展協會或社區3人以上組成團體提案，分有3類型補助，新手社區可以參加「起步共好型」，補助最高金額20萬元；已有社區營造的經驗團隊則可報名參加「跨域串連或重點策略型」和「生活圈願景型」等2組別，以融入地方創生、社區生活圈為目標，補助經費更高，由30萬到40萬不等。

都發局將於7月20日、22日、26日，於大園區、八德區、平鎮區辦理公開說明會，更多詳情資訊，可洽詢「桃園市社區規劃師駐地輔導計畫」臉書粉絲專頁。

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