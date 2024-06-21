宜蘭五結花生海霧加持 量少質佳每斤上看80元

宜蘭五結鄉靠近利澤沿海一帶，種植約20公頃的花生田。（記者王峻祺攝）

2024/06/21 16:42

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭五結鄉靠近利澤沿海一帶，種植約20公頃花生田，因沙地土質加上在海霧加持下，花生仁飽滿、香氣足、油脂高，不過今年受雨水影響，產量減少1成，在量少質佳情況下，農民估計每斤可上看80元。

五結鄉季新村、利澤村、成興村靠海，當地土壤主要是冬山河沖積的沙地，含有豐富礦物質，因適合種植花生，加上在鹹味海風吹拂下，讓被稱為「沙仁土豆」的五結花生，極具獨特風味，水煮、鹽炒都好吃，每到收成期間供不應求。

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花生農梅陳素美說，本地種植的花生共有尖種、圓種紅皮及11號、9號和14號花生5種，各品種均有特色，其中9號花生顆粒小但殼薄、仁飽滿，香氣最為濃厚。依採收及耕作方式，每斤價格60至80元不等，又以手工採收及友善農法產出的花生最貴。

利澤村長林何良說，原本1分地約可收成600斤花生，但今年在開花期時，受雨水少、授粉狀況不好影響，產量減少約1成，不過品質依舊良好，目前正值採收階段，預計可收成至7月中。

宜蘭五結鄉今天舉行「沙仁土豆」產銷宣傳活動，許多民眾攜家帶眷推廣自產自銷的好吃花生。五結鄉長沈德茂說，五結花生因有海霧加持，不僅仁飽滿，還帶有濃郁香氣，油質成分也很高，暑假期間民眾都會趁著童玩節或到傳藝中心遊玩，在利成路上沿線向農民洽購，若不把握機會很快就會售罄。

宜蘭五結鄉今天舉行「沙仁土豆」產銷宣傳活動。（記者王峻祺攝）

宜蘭五結「沙仁土豆」極具獨特風味，水煮、鹽炒都好吃。（記者王峻祺攝）

宜蘭五結鄉季新村、利澤村、成興村種植花生，品種包含尖種、圓種紅皮及11號、9號和14號花生共5種。（記者王峻祺攝）

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