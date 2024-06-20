新竹吉祥物「皮皮獅」走出縣府大門 跨足旅遊產業

新竹縣政府的吉祥物「皮皮獅」即日起走出縣府，跨足縣內旅遊產業，首間商業授權案，由新竹安捷國際酒店獲得。（記者黃美珠攝）

2024/06/20 15:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府的吉祥物「皮皮獅」從即日起正式走出縣府大門，跨入縣內的旅遊產業！因為縣府通過首件吉祥物皮皮獅商業授權案，由新竹安捷國際酒店拔得頭籌，推出「皮皮獅主題套房」，並於今（20）日起正式開放訂房。

縣長楊文科説，縣府近年力推吉祥物萌經濟政策，並於今年4月修訂相關授權規定，開放竹縣在地商家「免授權金」申請皮皮獅圖檔，歡迎各地業者共同合作，擴大宣傳效益。

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新竹安捷國際酒店今天舉行「皮皮獅ｘAJ HOTEL聯合行銷授權儀式」，縣府秘書長李安妤代表縣府出席，在皮皮獅的見證下，李安妤頒發皮皮獅授權證書予酒店董事長陳品峯，象徵雙方授權合作正式開啟，

李安妤指出，吉祥物「皮皮獅」一直都是縣府觀光旅遊代言人，縣府交通旅遊處安排皮皮獅時常透過「竹縣好好玩」FB粉絲專頁及IG，發布各種旅遊及美食資訊，與粉絲互動頻繁，累積大量人氣。

除在縣內定期舉辦理見面會，還會不定期「出差」到外縣市參與旅遊推廣活動，是很稱職的觀光代言人。

李安妤説，入住「皮皮獅主題套房」不僅可以看到各種可愛的皮皮獅裝飾，還可獲得限量版皮皮獅玩偶及其他相關贈禮，讓遊客來新竹縣旅遊，欣賞各地美景，回到飯店後還有萌萌的皮皮獅相伴，為旅途增添美好的回憶。

交通旅遊處長陳盈州説，今年4月增訂的吉祥物相關授權金基準表，特別針對設立於縣內並領有合法設立證明文件的店家，提供免收授權金並授權2年的優惠。

非設立於新竹縣的商家，則每項商品需收取5000元的授權金，同樣授權期為2年，期盼透過官方授權方式，讓皮皮獅與各觀光產業業者更加緊密結合，進而帶動產業發展。#

新竹縣政府的吉祥物「皮皮獅」走出竹縣府，透過商業授權進入新竹安捷國際酒店推出的「皮皮獅主題套房」。（記者黃美珠攝）

獲得商業授權，新竹安捷國際酒店推出「皮皮獅主題套房」迎賓。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府的吉祥物「皮皮獅」透過商業授權，正式走出縣府大門，跨足縣內的旅遊產業。（記者黃美珠攝）

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