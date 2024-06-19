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北港義民爺公祭典7/1~7/6登場 重現百年傳統「結肉山」

「北港旌義義民爺公祭典」將重現百年傳統儀式「結肉山」，以包裝式肉鬆組合成一層樓半的肉山，規模同樣壯觀。（記者李文德攝）

「北港旌義義民爺公祭典」將重現百年傳統儀式「結肉山」，以包裝式肉鬆組合成一層樓半的肉山，規模同樣壯觀。（記者李文德攝）

2024/06/19 16:31

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣定古蹟北港義民廟奉祀清代抵抗林爽文事件殉難的108位義民及義犬將軍，廟內有4座義塚，是國內少數「塚廟合一」的寺廟，每逢農曆5月30日例行舉辦「義民公爺祭典」，廟方今年將於國曆7月1到6日舉行，重現「結肉山」祭儀，7月3日當天，縣府文觀處文資委員會也會到場現勘祭典，力拚通過縣定無形文化資產。

北港義民廟是雲林縣定古蹟，創廟於清乾隆53年（1788年），主要祀奉乾隆年間「林爽文事件」中保衛鄉民的108位義勇軍及義犬，另有清同治年「戴潮春事件」中死於戰役的36位義民。每年農曆5月30日祭典日。

廟方訂下月1日到6日舉辦「北港旌義義民爺公祭典」，今天舉辦記者會，主委蔡信捧、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文等人出席，一同為活動暖身。

蔡信捧說，義民爺公普與七月份普度截然不同，是為了紀念「捨生取義」的義勇軍們，今年特別邀請北港朝天宮、北港武德宮等在地宮廟神尊一同到義民廟賜福，還有一連5天的當地樂社登場演出，為祭典增添熱鬧色彩。除此之外，也將重現百年傳統「結肉山」，高度可達一層樓半，非常壯觀。不過為迎合現在飲食習慣及衛生需求，改以包裝式肉鬆組合成塔。

蔡信捧指出，廟方也積極將廟中古件提報歷史文物，目前共有清服義民爺公神尊、同治5年款義民香位牌、旌義眾魂同塋碑、德化窯青花三柱足爐、東溪窯三足爐通過審核，未來更將積極將其餘文物送件。同時正努力將義民爺普的祭典儀式提報縣定無形文化資產；縣府文觀處說，7月3日將由文資委員會到義民廟現勘。

北港義民廟是雲林縣定古蹟。（記者李文德攝）

北港義民廟是雲林縣定古蹟。（記者李文德攝）

北港義民廟7月1到6日舉行「義民爺公祭典」，歡迎民眾共襄盛舉，一同紀念捨生取義的英勇軍們。（記者李文德攝）

北港義民廟7月1到6日舉行「義民爺公祭典」，歡迎民眾共襄盛舉，一同紀念捨生取義的英勇軍們。（記者李文德攝）

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