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解決輸液短缺危機 吳秀梅：現在沒有一家醫療機構缺貨

針對生理食鹽水供應情形，食品藥物管理署署長吳秀梅（右）說，臨床使用端沒有缺貨，只是庫存部分會受到影響，食藥署也持續協助調度供應。 （記者邱芷柔攝）

針對生理食鹽水供應情形，食品藥物管理署署長吳秀梅（右）說，臨床使用端沒有缺貨，只是庫存部分會受到影響，食藥署也持續協助調度供應。 （記者邱芷柔攝）

2024/06/19 11:52

〔記者邱芷柔／台北報導〕市占率高達7成的國內輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，因違反PIC/S GMP且有多項缺失，至今尚未復工，為補足大型輸液生理食鹽水缺口，衛福部透過「專案輸入」、「專案製造」措施，兩週來已補112萬瓶，食品藥物管理署署長吳秀梅今（19日）強調，「現在沒有一家醫療機構缺貨！」只是庫存的部分會受到影響，食藥署會持續協助調度供應。

永豐化學過去每月約生產196萬瓶輸液，扣除庫存，國內每月缺口約150萬瓶，食藥署啟動進口與增產雙管齊下救急。吳秀梅指出，國外專案進口部分多可依原訂時間抵台，上週已輸入31.6萬瓶，本週預計再輸入56.4萬瓶，兩週累計約有88萬瓶抵台。

國內專案製造部分，吳秀梅說，國內業者除原有供應外，上週增產13萬瓶、本週預計再增加11萬瓶，兩週累計約增產24萬瓶；食藥署經調查臨床需求，至6月18日中午已陸續分配醫療機構共174家次，合計約68萬瓶，主要補充庫存，臨床使用沒有短缺問題。

「現在沒有一家醫療機構缺貨!」吳秀梅強調，目前影響僅是庫存的部分，食藥署會持續調度藥品供應，並呼籲醫療機構，各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購、避免浪費及使用於非臨床必要的用途。

對於國內輸液何時可恢復穩定供應，吳秀梅說，永豐化學的缺失多，需改善後才能復工，國內輸液要恢復正常供應，跟永豐復工、國內廠商增產都有關係，預估供貨情形最快要10月才能平穩。

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