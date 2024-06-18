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中鋼股東會明登場 環團籲提出氣候轉型計畫、落實公正轉型

中鋼公司。（資料照，記者洪臣宏攝）

中鋼公司。（資料照，記者洪臣宏攝）

2024/06/18 18:54

〔記者陳嘉怡／台北報導〕中鋼公司明天將舉行股東會，環團今發布報告及聯合聲明，指出中鋼是台灣第二大的企業集團排放源，呼籲各界共同督促中鋼落實淨零轉型，並向股東們喊話在股東會上，要求中鋼應充分揭露氣候風險，於2025年提出氣候轉型計畫，及落實公正轉型。

台灣氣候行動網絡研究中心、綠色公民行動聯盟今日發布「2024 中鋼氣候績效評估」報告指出，中鋼與中龍的排碳量合計約2864萬公噸，占我國工業部門排放量的22.7%；目前中鋼的產品約有45%、中龍的產品約有30%外銷到國際市場，外銷對象包含東南亞、歐洲、日本等地。若淨零轉型的速度趕不上同業，未來恐將面臨碳關稅導致成本上升、客戶訂單轉移等風險，致使中鋼126萬位股東權益受損。

報告也指出，中鋼鋼鐵產品碳排量高於歐洲、日本、韓國同業，且2030中期減量目標不夠積極，未能達到巴黎協定目標所需的減碳水準；氣候轉型計畫包含公正轉型的資料揭露不足，特別是在碳密集型資產的淘汰規劃、低碳技術研發投資計畫上沒有具體承諾；此外，氣候政策的公共參與度不足，在國家政策、所屬的產業公協會上並未表態支持積極的氣候政策。

環團指出，中鋼與中龍公司近年已陸續投資煉焦爐的汰舊換新、更新燒結廠與高爐內襯碳磚等工程，中龍的壹號高爐更預計在2025年進行更新，呼籲中鋼在進行高爐相關設備的更新計畫時，應同時評估、協調其他低碳創新技術的導入時機點。

環團呼籲，中鋼股東於今年度股東會及後續的議合會議上，要求中鋼應完整揭露氣候風險評估（TCFD）報告，向投資方說明其對於各類氣候風險的因應策略；並與工會進行對話，評估各項減碳策略對勞工就業與職安的影響，研擬因應策略，落實公正轉型。

環團也指出，台灣將於2027年施行的國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則，要求企業須提出氣候轉型計畫，認為中鋼作為台灣股東數量最多、資本額高達千億以上的企業，應提早於2025年提出氣候轉型計畫。

中鋼十大股東的氣候承諾。（擷取自「2024中鋼氣候績效評估」）

中鋼十大股東的氣候承諾。（擷取自「2024中鋼氣候績效評估」）

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