花17億打造 北市興岩社福大樓竟樓梯間下雨、電梯滲水

台北市興岩社福綜合大樓樓梯間下小雨、電梯門滲水。（顏若芳辦公室提供）

2024/06/18 18:10

〔記者詹湘淇／台北報導〕去年初落成的「台北市興岩社福綜合大樓」由台北市社會局主責、新工處代辦工程，昨天的短期豪大雨，C棟頂樓排水不及，樓梯間下小雨、電梯門滲水。民進黨議員顏若芳指出，北市防汛期間豪大雨不是特例，興岩大樓規劃之初卻未納入考量，質疑人謀不臧或偷工減料情事，呼籲台北市長蔣萬安徹查到底，「這就是台北市政府主導的施工品質嗎？」

興岩大樓耗資17億餘元打造，是全國首座引入人工智慧的全日型身障機構，6層樓高的建築包含托嬰、親子館、幼兒園、老人日照、身障日間照顧機構、復健中心、庇護工場等21項社會福利及公共服務設施。然而，興岩大樓昨受短期瞬間豪大雨影響，致C棟頂樓排水不及，漫灌至C棟梯廳內，不僅樓梯間漏水、積水，電梯門也出現滲水狀況。

請繼續往下閱讀...

「這就是台北市政府主導的施工品質嗎？」民進黨議員顏若芳質疑，台北市防汛期間的豪大雨不是特例，興岩大樓在設計規劃時，為何沒有將汛期大雨納入考量？究竟是人謀不臧還是偷工減料？

顏若芳說，北市超高齡、少子化現象嚴重，如果每次有豪大雨發生，社福機構裡就下小雨，導致樓梯、電梯不能使用，甚至波及相關電器設施、人工智慧設備導致損壞，機構裡的老人家、小朋友要如何安心？顏若芳呼籲台北市長蔣萬安下令徹查到底，確保社福機構工程品質，不要只會開幕剪綵，讓市民屈就粗製濫造的公共工程。

社會局說，已於第一時間與物管進行處理，將電梯拉升避免機電損壞，並張貼公告請民眾暫時不要使用該部電梯。社會局指出，考量興岩社福大樓設置機構與使用族群眾多，社會局已在2至5樓U形迴廊施打10洩水孔洞（直徑5公分），計40孔，使各樓層排水順暢，因近日豪雨情形，已與新工處、營造和機電廠商到園區巡視，並於後續持續討論加強排水設施。

台北市興岩社福綜合大樓斥資17億餘元打造，是全國首座引進人工智慧的全日型身障機構。（記者廖振輝攝）

台北市議員顏若芳質疑有人謀不臧或偷工減料情事。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法