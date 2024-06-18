長照國際研討會 日本專家到嘉義市經驗分享

嘉義市長黃敏惠（左三）今天下午主持開幕式，並頒發感謝狀給來自日本的3位專家學者。（記者丁偉杰攝）

2024/06/18 17:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「躍界~2024亞太長期照顧發展策略國際研討會」今天起一連兩天在嘉義市登場，來自全國跨領域長期照顧夥伴和國際專家學者近300位齊聚一堂，其中來自日本的社会福祉法人ゆうゆう理事長大原裕介等人分享日本長照經驗，也透過高峰對話與國內各專業人士討論交流。

研討會由嘉市政府、嘉市長期照顧管理中心、社團法人台灣居家服務策略聯盟主辦，今天下午由嘉義市長黃敏惠主持開幕式，明天上午衛福部長期照顧司長祝健芳將到場發表專題演講「台灣長期照顧發展趨勢」。

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黃敏惠說，希望透過研討會，藉由國內外長照菁英彼此經驗分享及交流，共同研議未來長期照顧發展策略，以「全齡共融」社會型態為努力方向，讓嘉市長照服務更專業及全面化，朝向「健康老化‧在地安老」目標前進。

研討會主軸為「躍界」，代表跨躍界限、無限連結，活動邀請25位專家學者，其中3位來自日本，分別為社会福祉法人ゆうゆう理事長大原裕介、医療法人社団悠翔会理事長佐々木淳、株式会社樂天堂取締役名內敏裕。

嘉市衛生局長廖育瑋說，研討會針對在地共同生活感之社會設計、在宅醫療、日照中心創建有機生活圈、台灣長期照顧發展趨勢、超高齡社會法律問題、住宅規劃及銀髮族的法律風險等議題進行分享交流。

同時探討高齡友善照顧未來趨勢和創新照顧模式，希望透過分享經驗和知識，激發更多創新想法和解決方案，提升國內長期照顧品質與永續發展。

「躍界~2024亞太長期照顧發展策略國際研討會」今天起一連兩天在嘉市登場。（記者丁偉杰攝）

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