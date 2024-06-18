南投民眾拾獲醜陋人面石 令人嘖嘖稱奇

南投麵包師傅鄧昱峰拾獲形狀醜陋猙獰的人面石，看過人的都嘖嘖稱奇。（記者張協昇攝）

2024/06/18 07:49

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣麵包師傅鄧昱峰，平時喜歡撿拾奇石、雅石，上週他前往南投市易經大學步道健行時，在路邊撿到1顆形狀醜陋猙獰的人面石，不但眼睛、鼻子及嘴巴等輪廓明顯，其中一個眼睛還有黑色眼球，且將石頭側翻過來一看，又像是一個外星人的頭部，令看過的人都嘖嘖稱奇。

人稱添興師的鄧昱峰，以製作肉乾等肉類加工食品起家，目前則從事手工麵包製作，閒暇之餘以撿拾奇石、雅石為樂，上週他前往南投市易經大學步道健行時，在山區小徑發現1顆人面石，這顆人面石高約10公分、寬約7、8公分，可見眼睛、鼻子及嘴巴等輪廓，惟左眼眶凹陷，鼻子與嘴巴糾結，右眼形狀則相當明顯，眼球黑白分明，為人面石精神所在。

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整顆人面石就像一個長像醜陋的老男人臉，甚至有點猙獰，從另一個角度看，也像是骷髏頭，而將石頭側翻過來一看，因呈長寬下尖形狀，且有兩個如同眼睛般的對稱凹陷，又像是一個外星人的頭部。

鄧昱峰表示，他撿到這顆石頭後未經任何加工雕琢，原狀即如此，有些人看到後還以為是人為創作的藝術品，還有人表示這種形狀如此猙獰、像是骷髏頭的石頭，最好不要隨便撿拾擺放家裡，但他不以為意，認為能撿到任何石頭都是緣份，不過也聽從朋友建議，先請濟公師父淨化並擺放在太陽底下曝曬數日後再予以收藏。

鄧昱峰拾獲的人面石，可見眼睛、鼻子及嘴巴等臉部輪廓。（記者張協昇攝）

鄧昱峰拾獲的人面石，側翻過來一看，又像是一個外星人的頭部。（記者張協昇攝）

麵包師傅鄧昱峰拾獲的人面石，從另一個角度看像是骷髏頭。（記者張協昇攝）

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