網建議「街訪天安門」引鍾明軒爆氣 胡采蘋嗆：讀讀書吧你

有網友建議鍾明軒到中國「街訪天安門」，引起他爆氣反擊「這種心態要不得」。（擷取自鍾明軒臉書）

2024/06/16 23:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅鍾明軒日前上傳去中國旅遊的影片，分享自己「很喜歡中國這個地方」，遭網友砲轟是「祖國美人」，向來「做自己」的鍾明軒也稱自己絲毫未受影響。近日有網友建議他到中國「街訪天安門」，引來鍾明軒爆氣反擊「這種心態要不得」，財經作家胡采蘋則發文反嗆，直呼「這種邏輯程度要不得」。

有網友在鍾明軒的貼文底下留言，要他到中國隨機街訪路人「你知道64天安門事件嗎？」就可以知道中國有多民主了，對此鍾明軒爆氣反擊，「這種心態要不得，歷史的傷痛我們謹記在心，就像外國人一直講慰安婦慰安婦，白色恐怖白色恐怖，我們會比較開心嗎？」

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對此，財經作家胡采蘋在臉書發文回嗆，「『不開心』跟『不能講』跟『講完以後被抓』是兩回事好嗎？這種邏輯程度要不得。讀讀書吧你。」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「他真的太自以為是」、「不意外，從一開始就覺得他被捧上天了」、「面對歷史才能記取教訓」、「外國人問到這些我會滿開心的，表示他有認識台灣的歷史」、「他應該慶幸出生在台灣」、「可見當網紅門檻有多低」、「這就是民主程度的不同」。

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