嘉義縣青年影展徵件總獎金32萬 廣邀拍片好手參與

連續3年獲得影展首獎的導演游和謙。（記者林宜樟攝）

2024/06/14 16:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為讓年輕人展現創意，拍出嘉義的故事，嘉義縣政府勞青處舉辦嘉義縣青年創新創意影展徵件，今天在縣府招商空間由縣長翁章梁廣邀全國青年拍片好手參與今年賽事，用鏡頭記錄嘉義職人、在地產業及各式創業故事等，競賽分為「長片組」與「短片組」，總計14個獎項、總獎金32萬元，首獎8萬元，並提供旅宿券等好禮。

翁章梁今天與去年影展獲得傑出剪輯獎「為神加冠」裡的主角陳源豐師傅，一同演示神明帽子製作，歡迎各界參與賽事；翁章梁說，影展競賽邁入第四屆，今年邀請連續3年獲得影展首獎的游和謙導演執導本次的影展競賽宣傳影片，鼓勵青年導演揮灑才能、發揮視覺創意。

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游和謙導演說，感謝縣府願意支持年輕人拍片，並給予此次影展宣傳短片拍攝的機會，謝謝洪馬克導演協助執導。

今年影展徵件類別有5到6分鐘內（含）長片組，因目前社群盛行短影音，今年新增60秒內（含）短片組競賽，鼓勵青年用最短的時間，呈現出嘉義縣最好的故事；影展徵件即日起至9月30日止，可採個人或組隊參賽，組隊參賽者，其成員限6人以內，且代表人1人年齡符合45歲以下即可參加，可同時報名「長片組」及「短片組」，主題風格不得重複，資訊可上嘉義縣青年創新創意影展活動官網查詢及報名。

翁章梁（右）與去年影展獲得傑出剪輯獎「為神加冠」裡的主角陳源豐師傅（左），一同演示神明帽子製作。（記者林宜樟攝）

嘉義縣青年創新創意影展徵件，廣邀拍片好手參與。（記者林宜樟攝）

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