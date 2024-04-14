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基市公立、非營利幼兒園招生 今年提供1700名額

基隆市政府教育處表示，113學年度公立、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心招生即將辦理登記，4月15日起會陸續把招生相關資訊寄發到符合申請的幼兒家中，各幼兒園22日至26日開放參觀。（基隆市教育處提供）

基隆市政府教育處表示，113學年度公立、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心招生即將辦理登記，4月15日起會陸續把招生相關資訊寄發到符合申請的幼兒家中，各幼兒園22日至26日開放參觀。（基隆市教育處提供）

2024/04/14 19:25

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府教育處表示，113學年度公立、非營利幼兒園及職場互助教保服務中心招生即將辦理登記，明天（15日）起會陸續把招生相關資訊寄發到符合申請的幼兒家中，各幼兒園22日至26日開放參觀，供家長選擇幼兒園時參考。

基隆市長謝國樑說，市府重視幼兒教育，近年投注相關多的心力和經費，提升相關幼兒園軟硬體設備等資源。113學年度將持續推動調降班級師生比至1：12，一方面降低幼教老師們教學負擔，同時也提升幼兒的照顧品質，期待能創造家長放心、幼兒開心的學前教育環境，歡迎家長選擇入學。

教育處指出，基隆市44間公立幼兒園、7間非營利幼兒園、5間職場教保中心，預計共開放1700個招生名額，並在5月4日上午9時至下午3時、5月5日上午9時至中午12時辦理登記。招生資訊將從15日起陸續寄到幼兒家中，民眾也可以自行到基隆市幼兒教保資訊網下載相關電子檔案。

教育處表示，2018年9月2日至2022年9月1日間出生的幼兒，戶口設籍基隆市，都可在登記時間到「基隆市公共化幼兒園及職場中心線上招生系統」登記。

具有優先入園資格的幼兒，因為須審查證明文件，請家長持戶口名簿正本、家長監護人印章以及相關資格的證明文件，在登記時間到幼兒園現場登記報名。

教育處學前暨選聘科長謝仲威說，具有優先入園資格對象，包括低收、中低收、身心障礙、原住民、特殊境遇、身心障礙者子女、父母原屬國為外國籍、育有3胎以上子女家庭、兄弟姊妹已入園或入校的幼兒，請符合資格家長記得在登記日前，先備齊相關文件確保權益。

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