教育部推動教學正常化 國中小早自習禁考試8月實施

教育部近日預告「國民小學及國民中學正常教學督導辦法草案」，明訂國中小學不得於早自習考試。（資料照）

2024/04/14 13:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部推動教學正常化，近日預告「國民小學及國民中學正常教學督導辦法草案」，明訂國中小學習評量實施，不得於上午第一節課前、課間、中午休息或課後輔導時間辦理，而國三模擬考也不可於寒暑假結束後第一週就實施，預計今年8月1日實施。

「國民小學及國民中學正常教學督導辦法草案」內容包括編班正常化、課程規劃及實施正常化、教學活動正常化及評量正常化等四大面向，也要求地方政府應建立督導機制、學校並應有內部檢核及自主檢核機制。而為提供地方政府及學校因應時間，自今年8月1日起開始實施。

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其中在學習評量實施部分，國中小實施學生學習評量，應於國民中小學學習節數內一至七節課實施，不得於上午第一節課前、課間、中午休息或課後輔導時間辦理。而考量學生於寒暑期規劃多元自主學習活動，及兼顧學生休憩權益，並降低學生學習負荷，學校為模擬升學測驗或國中教育會考之準總結性評量，不得於寒暑假結束後之第一週實施。

在課程教學實施時間部分，草案提到，為維護不同需求學生學習及休憩之權益，及兼顧教育公平性，學校學習節數以外之課後輔導、寒暑假學藝活動及留校自習，課程內容以復習為主，不得為新進度之教授，並以自由參加為原則。如有課後輔導，則應於週一至週五辦理，辦理時間每日不超過下午5時30分。另寒暑假學藝活動則應於週一至週五上午辦理。

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