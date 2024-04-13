為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

巨型草食獸麻醉工作坊 8國專家百人新竹交流技術

六福村與莊福文教基金會共同舉辦「2024巨型草食獸麻醉工作坊」，為期5天的工作坊，來自8個國家的專家共百人齊聚一堂。（六福村提供）

六福村與莊福文教基金會共同舉辦「2024巨型草食獸麻醉工作坊」，為期5天的工作坊，來自8個國家的專家共百人齊聚一堂。（六福村提供）

2024/04/13 12:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕六福村與莊福文教基金會共同舉辦「2024巨型草食獸麻醉工作坊」，今（13）日起為期5天，來自8個國家的專家共百人齊聚一堂，共同學習及交流野生動物麻醉技術，提升醫療技能，期為全球物種保育、生物多樣性盡心。

六福村表示，來自美國、南非、日本、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞等國的專家學者參與這場工作坊，由曾任美國動物園獸醫協會主席的Michele Miller博士、擁有數十年豐富動物麻醉經驗的南非克魯格國家公園獸醫主管Peter Buss博士，以及新加坡野生動物保育集團動物醫療部副部長Abraham Mathew博士來台授課，內容除分享動物保育經驗及動物麻醉技術，更結合大型動物健檢的實務操作，國外動物園及國內學員們也可藉由與國際專家合作互動與請益，獲得國際級動物園醫學的寶貴經驗。

六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融表示，大型動物麻醉不易，麻醉過程的風險及難度相當高，六福村野生動物園成立近半世紀，有許多大型的保育類動物，尤其犀牛照護更是亞洲首屈一指。

賴振融進一步說明，大部分動物在檢查或治療時都需要麻醉輔助，獸醫師在進行麻醉的過程，常要面對兇猛的獅子、老虎，或是猴子跟獸醫大玩躲貓貓，再再考驗獸醫師的吹箭準頭，麻醉過程也要隨時注意，以免動物突然甦醒，所以事前規劃、團隊合作及設備、經驗都相當重要。

臺灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長朱孝芬分享，受到全球暖化及開發過度的影響，許多野生動物面臨生存危機，為了維護生物多樣性，提供域外保育的環境及照養技術更加重要。而大型野生動物在進行醫療或照護的過程，麻醉常不可或缺，在台灣從事野生動物臨床醫療的獸醫師不到3%，要對瀕危野生動物有相當大的熱情才會投入大型動物醫療的志業。這次工作坊，除了讓世界看到台灣的動物醫療成就，也讓台灣增添國際視野，是相當難得的機會。

國際「巨型草食獸麻醉工作坊」邀請國際級專家學者授課分享。（六福村提供）

國際「巨型草食獸麻醉工作坊」邀請國際級專家學者授課分享。（六福村提供）

六福村與莊福文教基金會共同舉辦為期5天的「巨型草食獸麻醉工作坊」，共同學習及交流野生動物麻醉技術。（六福村提供）

六福村與莊福文教基金會共同舉辦為期5天的「巨型草食獸麻醉工作坊」，共同學習及交流野生動物麻醉技術。（六福村提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國際「巨型草食獸麻醉工作坊」即日起受理報名
2024/03/01 08:21

國際「巨型草食獸麻醉工作坊」即日起受理報名
超Q！領角鴞寶寶學飛遇雨「迫降」 媽媽緊盯守護10小時
2024/04/10 08:37

超Q！領角鴞寶寶學飛遇雨「迫降」 媽媽緊盯守護10小時

廚房紙巾遇高溫溶出毒？ 達人教你如何選
誰家的象龜走失？！ 蘇卡達象龜誤闖竹北農民菜園
2024/04/10 10:13

誰家的象龜走失？！ 蘇卡達象龜誤闖竹北農民菜園
黑熊闖飯店廚房 保全「狹路相逢」被一掌拍飛
2023/10/28 15:12

黑熊闖飯店廚房 保全「狹路相逢」被一掌拍飛

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播