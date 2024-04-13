巨型草食獸麻醉工作坊 8國專家百人新竹交流技術

六福村與莊福文教基金會共同舉辦「2024巨型草食獸麻醉工作坊」，為期5天的工作坊，來自8個國家的專家共百人齊聚一堂。（六福村提供）

2024/04/13 12:46

〔記者廖雪茹／新竹報導〕六福村與莊福文教基金會共同舉辦「2024巨型草食獸麻醉工作坊」，今（13）日起為期5天，來自8個國家的專家共百人齊聚一堂，共同學習及交流野生動物麻醉技術，提升醫療技能，期為全球物種保育、生物多樣性盡心。

六福村表示，來自美國、南非、日本、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞等國的專家學者參與這場工作坊，由曾任美國動物園獸醫協會主席的Michele Miller博士、擁有數十年豐富動物麻醉經驗的南非克魯格國家公園獸醫主管Peter Buss博士，以及新加坡野生動物保育集團動物醫療部副部長Abraham Mathew博士來台授課，內容除分享動物保育經驗及動物麻醉技術，更結合大型動物健檢的實務操作，國外動物園及國內學員們也可藉由與國際專家合作互動與請益，獲得國際級動物園醫學的寶貴經驗。

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六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融表示，大型動物麻醉不易，麻醉過程的風險及難度相當高，六福村野生動物園成立近半世紀，有許多大型的保育類動物，尤其犀牛照護更是亞洲首屈一指。

賴振融進一步說明，大部分動物在檢查或治療時都需要麻醉輔助，獸醫師在進行麻醉的過程，常要面對兇猛的獅子、老虎，或是猴子跟獸醫大玩躲貓貓，再再考驗獸醫師的吹箭準頭，麻醉過程也要隨時注意，以免動物突然甦醒，所以事前規劃、團隊合作及設備、經驗都相當重要。

臺灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長朱孝芬分享，受到全球暖化及開發過度的影響，許多野生動物面臨生存危機，為了維護生物多樣性，提供域外保育的環境及照養技術更加重要。而大型野生動物在進行醫療或照護的過程，麻醉常不可或缺，在台灣從事野生動物臨床醫療的獸醫師不到3%，要對瀕危野生動物有相當大的熱情才會投入大型動物醫療的志業。這次工作坊，除了讓世界看到台灣的動物醫療成就，也讓台灣增添國際視野，是相當難得的機會。

國際「巨型草食獸麻醉工作坊」邀請國際級專家學者授課分享。（六福村提供）

六福村與莊福文教基金會共同舉辦為期5天的「巨型草食獸麻醉工作坊」，共同學習及交流野生動物麻醉技術。（六福村提供）

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