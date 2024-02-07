不用衝花東！6隻稻草龍竹縣新埔賣萌 還有稻草屋和迷宮

走春打卡尋寶趣！新竹縣新埔鎮明天起到2月29日展出共6座卡娃伊的稻草龍，圖為熱愛新埔美味稻米的「米寶龍」。（記者廖雪茹攝）

2024/02/07 20:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕賞稻草裝置藝術不用跑花蓮、台東！新竹縣新埔鎮明（8日）起到2月29日，首度在公兒2公園、市場用地展出共6座卡娃伊的稻草龍寶，由20多位工藝師費時近1個月分工打造，稻草龍寶有的愛吃水梨、桔子、粄條和柿餅，有的喜歡攝影和旅行，最高達4米，還有稻草屋、稻草迷宮，提供春節親子走春打卡熱點。

新埔鎮長陳英樓說，新埔是傳統農業客家庄，不僅農特產豐富，更擁有多座古蹟和歷史建築；迎接龍年，公所在鎮民代表會的支持下，特別推出「2024來稻新埔尋寶趣」活動，邀請全國民眾一起來新埔散散心。

請繼續往下閱讀...

稻草裝置藝術位在新埔鎮公所附近的田新重劃區，承攬的魔力創意行銷公司精心策劃，一個月前委託工藝師團隊分頭進行。卡娃伊的稻草龍寶共有6座，兩座高4米，4座高兩米，白天好看好拍，晚上另可呈現光影之美。

其中，比出愛心的「愛心龍」位在稻草迷宮內，有愛吃水梨和桔子的「豐收龍」，熱愛攝影與旅行的「春遊龍」，愛品嘗柿餅、會幫忙削杮子皮的「笑孝龍」， 對粄條情有獨鐘的「哈客龍」，還有一隻熱愛新埔美味稻米的「米寶龍」。全是委託台東14名工藝師，花了約25天，兩班人馬日夜打造，再從台東以拖車運送到新埔鎮。

五峰鄉和平部落的郭文標團隊從上山砍竹、筏木、砍藤等繁瑣的工作，用6分地的稻草，費時兩週建造稻草屋及草堆裝置。另有用200綑、每個重200公斤的牧草，人工擺設巨型稻草迷宮。

陳英樓說，秋收冬藏之季，稻子收割完畢，利用稻草手作成藝術作品，希望給鄉親孩子們聞得到稻草香、摸得到稻草桿，看得到原來稻草可以做成藝術品呈現給大家欣賞，這也可說是食農教育的一環。

而除了稻草裝置藝術，2月24日元宵節當天，還有千人健走活動，以及最具客家特色的「新竹縣花燈踩街 喜慶龍年迎天穿」花燈踩街活動。

最愛品嘗柿餅、會幫忙削杮子皮的「笑孝龍」稻草裝置藝術。（記者廖雪茹攝）

熱愛攝影與旅行的「春遊龍」，彷彿是邀請全國民眾一起來新埔散散心 。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新埔鎮以粄條聞名，對粄條情有獨鐘的「哈客龍」，造型生動有趣。（記者廖雪茹攝）

稻草屋與背後的現代高樓大廈形成有趣的對比。（記者廖雪茹攝）

比出愛心的「愛心龍」位在稻草迷宮內。（記者廖雪茹攝）

愛吃水梨和桔子的「豐收龍」。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法