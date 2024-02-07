海保署調查北台海域棘皮動物 新發現黑乳參等9品種

海洋委員會海洋保育署在北台灣海域新發現「黑乳參」等9種棘皮動物。（海保署提供）

2024/02/07 19:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕海洋委員會海洋保育署針對北台灣海域棘皮動物資源進行調查，成功鑑定出57種棘皮動物，其中黑乳參、花棘刺蛇尾等9種為北台海域新發現，提醒民眾在從事海域休憩活動時，不要隨意觸摸和捕捉，一起守護海洋資源。

海保署與台灣珊瑚礁學會團隊共同合作，自2022年6月起，針對北海岸到東北角海岸潮間帶和亞潮帶的棘皮動物資源進行調查，總共設置24個調查測站，結果成功鑑定出57種棘皮動物，其中本氏海齒花、紅滑皮蛇星、脊背壺海膽、心形海壺、灰蛇錨參、黑乳參、糙刺參、錦疣蛇尾和花棘刺蛇尾等9種為該區域的新發現，又以黑乳參最罕見。

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海保署說，這項調查還揭示了棘皮動物分佈狀況，在海岸潮間帶測站中相對較為貧乏，鑑定出4綱9種，但在亞潮帶測站物種較多，鑑定出5綱55種，包含海百合主要零散分布在海流較強的區域，而海星主要棲息在礁岩上，海膽則是北部海岸優勢的棘皮動物，常見的種類族群數量多且穩定。

另黑乳參在台灣海域相當罕見，以前只在墾丁南灣與澎湖南方四島有極少數的分布紀錄，且在華盛頓公約（CITES）列於附錄二（AppendixⅡ），顯示需要管制交易，以避免影響到永續生存。

海保署表示，棘皮動物是具有悠長演化歷史的海洋無脊椎動物，從前寒武紀的化石紀錄即可觀察到類似棘皮動物構造的痕跡，現生的棘皮動物包括海星、海膽、蛇尾（陽燧足）、海參及海百合等5綱，從拍浪的潮上帶到暗無天日的深海；從赤道熱帶珊瑚礁到極區的冰冷海水，都能找到牠們的蹤跡。

海保署強調，這些棘皮動物在生態系統中扮演著重要角色，例如中大型海參是海底的清道夫，有助於維持底棲環境品質，提醒大眾在海域遊憩時，請不要捕捉和干擾棘皮動物，同時也呼籲在挑選年菜佳餚時，選擇對環境影響較小的永續海鮮，以保護海洋資源。

本氏海齒花為海蕨科的大型海羊齒，完全伸展幅長可達30公分。（海保署提供）

錦疣蛇尾屬刺蛇尾科，是極小型的蛇尾類，體積只有2-4mm。（海保署提供）

海保署針對北台灣海域棘皮動物資源進行調查，繪製出北海岸到東北角海岸潮間帶和亞潮帶棘皮動物的分布圖。（海保署提供）

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