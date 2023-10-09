浪子回頭創業有成 偕公益團體台中火車站關懷街友

林柏君（著黃背心、持紅包者）攜手公益團體及民代關懷街友。（記者許國楨攝）

2023/10/09 23:54

〔記者許國楨／台中報導〕小犬風災肆虐後，許多街友生活更為艱難，浪子回頭創業有成的公司老闆林柏君，為回饋社會盡綿薄之力，今（9）日攜手公益團體、民代到台中火車站關懷慰問街友，除發放便當也貼心準備小紅包，希望讓街友們感受到社會溫暖，繼續為生活努力奮鬥。

85年次林柏君從小家境不好，13歲時已經在回收廠打工，16歲學習搭鷹架，18歲退伍，因小時候曾遭到霸凌，為了不再被欺負，好壞朋友都交，不小心誤入歧途，由於不想再重蹈覆轍，在獄中努力自修行銷相關知識，出獄後拿著借來的100萬元闖蕩，直到現今創立資本額1000萬元的天下財富有限公司。

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經常低調參加公益活動的林柏君表示，一直希望有能力後能夠回饋社會，此次小犬風災嚴重，「很多人發揮大愛救助地方，這種比較會被忽略到的弱勢，就讓我們略盡點綿薄之力！」為此在今天的活動中，偕同希望愛生命關懷協會、市議員羅廷瑋、黃仁妻子王春梅、江肇國服務處副主任林聖翰、藝人朱琳及歌手陳凡騏等人共襄盛舉。

希望愛生命關懷協會理事長王麗嘉表示，感謝林對協會的捐助，讓愛能一直延續，羅廷瑋表示，林董事業有成後，秉持著「取之社會、回饋社會」的精神，今天到台中火車站關懷慰問街友，越進步的城市越有需要關懷的地方，社會有光亮亦有黑暗面，更值得大家去關注。

「當然民間的資源、力量都一定比官方龐大」，羅強調，只要是做好事，我們都會大力支持及宣導，市議員黃仁牽手王春梅，則感謝林董攜手希望愛生命關懷協會一同關懷遊民，更感謝林董對台中市原住民的關懷與協助。

林柏君（右一）攜手公益團體及民代關懷街友。（記者許國楨攝）

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