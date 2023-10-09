處理愛貓後事被急叩登革熱噴藥 女網友趕回打包卻兩度取消怨擾民

高市登革熱持續燒噴藥急急如律令，女網友怨衞生局趕噴又取消很擾民。（取自臉書社團爆怨公社）

2023/10/09 18:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市本土登革熱疫情升溫，噴藥人力不足，市府把長照中心人員拉去支援，今傳有民眾抱怨衛生局，狂電稱其家人疑確診需噴藥清消，她匆忙趕回家配合打包家具，但突然變更隔日再噴，等到隔天上午。衞生所又改口稱排除家人確診，不需要噴藥了，她質疑防疫團隊擾民，衞生局回應依中央指引，進行疫調與噴藥等防疫工作，期待各界支持與配合。

該民眾於網路粉專上PO文抱怨，指5日當天她的寵物貓病危，最後還是救治無效，她忙於後事之際，被衛生所人員狂叩，告知她的家人疑似登革熱確診，通知當天下午到住家噴藥，媽媽也接到衛生所人員的通知，催她返家打包家具，1小時後防疫人員就要到宅噴藥。

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她放下愛貓後事趕回家包物品，衛生所人員聽到民眾抱怨，便改約隔天上午9點30分，隔天都準備好了，包括小孩、長輩都安排外出，家裡的寵物也安置了，衛生所突然來電稱「告訴你們一個好消息，今天檢驗結果是陰性，不用噴藥了」，令她們全家人先是丈二金剛，接著感到憤怒。

她質疑衛生局一開始急急如律令，後來卻又以排除確診為由，改口說不用噴藥了，民眾質疑為何不等到確診再通知？為什麼要這麼擾民？

高市衛生局表示，20年來執行登革熱噴藥工作皆如此，各縣市也都依據疾管署登革熱防治工作指引辦理，並根據當地環境因素、抗藥性或緊急防治等狀況調整，防疫工作本來就充滿艱辛與挑戰，需要各界支持與鼓勵，防疫團隊持續在國慶連假堅守崗位，守護市民健康。

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