怕高鐵台中站排長龍可改搭台鐵 今明中部增開6班仍有座位

台鐵台中站今天開始出現收假人潮，所幸乘車秩序良好，台鐵強調今、明兩天北上加開6個班次，目前都還有座位，歡迎旅客多多搭乘。（台鐵台中站提供）

2023/10/09 13:49

〔記者陳建志／台中報導〕中秋連假收假日，高鐵台中站等自由座的乘客大排長龍引發關注，國慶連假今、明兩天又將出現收假人潮，加上國慶焰火在台中舉辦，台鐵今天表示，為因應收假人潮，今天和明天從彰化共加開6個班次北上，分別是EMU3000型新自強號全車自由座，以及EMU900型區間快車，台中到台北沿途僅停靠板橋和台北火車站，時間不到2小時，目前都還有座位。

中秋連假收假日高鐵台中站排自由座的人龍長達1公里，不少民眾排了約2、3個小時才搭到車引發民怨，國慶連假即將收假，民眾都擔心大排長龍等車的情況重演，台鐵為此在今天和明天從彰化加開4個班次北上，協助疏運旅客。

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台鐵台中站長李兆平表示，今天台中站已經開始出現收假人潮，不過搭車秩序還算良好，列車到站也都正常，到今天中午為止，除因配合加班車調整時間外，僅有一班誤點約3分鐘。

李兆平表示，為了協助疏運旅客，今天和明天中部北上加開4個班次，分別是從彰化發車到南港與七堵，其中今天和明天晚上，各加開一班EMU3000型新自強號全車自由座的加班車，台中站發車時間為6點36分，抵達台北時間為8點30分左右，是沿途僅停靠板橋、台北的直達車。

另外，今天和明天都各加開2班的EMU900型區間快車，台中站發車時間為下午5點12分和晚上7點53分，從彰化發車到台北時，沿途僅停靠新烏日、台中、板橋、台北，台中抵達台北時間同樣不到2小時，因目前都還有座位歡迎旅客多多搭乘。

台鐵台中站今天開始出現收假人潮，所幸乘車秩序良好。（台鐵台中站提供）

為因應國慶連假收假人潮，台鐵開出加班車輸運旅客。（台鐵提供）

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