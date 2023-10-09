「青銀換居」住電梯大樓 長者：用新的細胞去接受新的生活

台北市都市發展局長王玉芬（右）探視入住行善社宅的翁女士，翁女士開心地介紹社宅環境說「用我的新的細胞去接受新的生活」。 （台北市都市發展局提供）

2023/10/09 11:18

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府因應高齡化社會推動「社會住宅青銀換居計畫」，自2022年試辦至今，已媒合成功6戶入住，首位申請人是68歲的翁女士，透過媒合入住行善社會住宅，在都市發展局長王玉芬前往拜會，關懷她入住新居的生活時，她開心的表示，她用新的細胞去接受新的生活。

都發局「社會住宅青銀換居計畫」提供單身長者、年長夫妻或與家人同住的長者承租，開放多元的房型滿足不同家戶需求。王玉芬說，很多長者因為行動不方便，被禁錮在4、5層樓的公寓，透過青銀換居計畫，希望讓長輩住到有電梯的社會住宅，智慧化的建築、協助增設輔具設施、提供標配家具減輕負擔。

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翁女士透過青銀換居計畫媒合入住行善社會住宅，她說，在退休後覺得自己的生命應該還可以有不同的一點點，她想去試，不僅積極安排自己的生活、打破原有的居住框架，也希望將自己的房子提供給更適合、有需要的家庭居住；她在王玉芬拜訪時，開心的分享喜歡社宅寬敞的陽台跟高樓景觀，提到她積極參與社宅青年創新回饋住戶所辦理的社區活動，從中結交新朋友，讓生活更添充實，「用我的新的細胞去接受新的生活」。

都發局表示，現階段提供內湖行善社會住宅、萬華青年社會住宅1區、南港東明社會住宅、北投洲美社會住宅持續媒合中，歡迎有需求的長者向都發局提出申請。後續規劃再新增青年2區、興隆A、廣慈3區、華榮。

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