10/09 各報重點新聞一覽

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉自導自演遭恐嚇案，桃園地院昨凌晨一點裁准羈押禁見。（資料照）

2023/10/09 06:50

自由時報

還有共犯 好油版主林裕紘收押 自導自演遭恐嚇 嚴重危害社會安寧

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉自導自演遭恐嚇案，林前天清晨返台被警方帶回訊問，移送桃園地檢署複訊後，被聲請羈押禁見，桃園地院於昨天凌晨一點裁准。法官提出三點裁定理由：一、林犯罪嫌疑重大；二、此案仍有不明共犯尚待追查，且有滅證、串證之虞；三、此案對社會安寧造成重大危害、扭曲人民言論對全國性民生大眾議題討論的正確性，造成社會人心動盪不安。

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盜用國人帳號發假訊息 境外勢力「分化國人」手段再進化

明年一月將舉行總統及立委大選，境外勢力也進化假訊息攻擊力道，從單純散布轉為駭侵。司法機關發現，境外勢力原利用新申請的社群帳號散布，但今年已轉為駭侵我國網通設備、盜用國人帳號發送，企圖「分化國人」，甚至刪除連線紀錄，使被駭者背黑鍋，肩負反境外勢力及假訊息重責的調查局資通安全處已啟動應變。

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房地贈長子附帶條件 子未履行拜祖先 父撤銷贈與勝訴

南投縣劉姓老翁將房、地以贈與方式過戶給長子，附帶「孝順長輩」、「讓父親和阿嬤住到百年後」、「年節負責祭拜祖先」的條件，惟長子前年底陪妻回中國今年才返台，還要把房子出租，要老父搬到後方，老父怒提「撤銷贈與」訴訟，南投地院法官判決撤銷贈與，讓長子把房地轉移登記給老父。

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聯合報

沙洲消瘦 七股潟湖呼救

台南七股潟湖是台灣最大的潟湖，外圍長期有沙洲保護，確保潟湖養殖區不受侵擾及汙染，但今年颱風引發的暴潮輕鬆越過沙洲，讓潟湖的蚵農大驚失色。本報記者追查發現，這些沙洲正面臨消失危機。

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以哈開戰死近千 上百以人被擄

以色列八日正式向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯宣戰，以色列政府表示已有六百人死亡、兩千人受傷，一百人被哈瑪斯綁架；加薩的巴勒斯坦衛生部說，以軍空襲導致加薩地區至少三百七十人喪生、兩千兩百人受傷。以色列總理內唐亞胡同日警告，這場戰爭將漫長又艱困。

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中國時報

空手道逆轉摘金 中華隊成績史上最佳

為期16天的杭州亞運8日在聖火熄滅後，正式落幕。中華代表團在最後一天仍有獎牌進帳，靠著谷筱霜在空手道對打女子50公斤級逆轉摘金，最終以「19金20銀28銅」在45個參賽國家、地區中排名第6，超越出發前喊出的10金目標，也超越1998年曼谷亞運的「19金17銀41銅」，締造我國最佳參賽成績，期盼3年後在名古屋亞運再創佳績。

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哈瑪斯珍珠港式偷襲 以色列情報疑失靈

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日黎明起，從迦薩走廊對以色列中南部發動大規模突襲，造成逾以色列500人死亡、近1600人受傷，迦薩地區則至少313人喪命、1990人受傷。以色列總理尼坦雅胡8日正式向哈瑪斯宣戰。如此嚴重傷亡，美前防長艾斯培認為，以色列情報失靈難辭其咎。

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司法機關發現，境外勢力原利用新申請的社群帳號散布，但今年已轉為駭侵我國網通設備、盜用國人帳號發送，企圖「分化國人」，肩負反境外勢力及假訊息重責的調查局資通安全處已啟動應變。（資料照）

南投地院法官認定長子違反贈與負擔條件，近日判決准予撤銷贈與。（資料照）

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