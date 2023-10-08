北市交通死亡數激增40.4％ 趙怡翔轟蔣萬安想見行人地獄18層

台北市議員趙怡翔痛批，台北市交通數據慘不忍睹，難道蔣萬安想見到行人地獄18層，才願意正視問題？ （翻攝台北市議員趙怡翔臉書）

2023/10/08 23:42

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市交通死傷數據較去年同期增加，台北市議員趙怡翔質發現，台北市截至7月交通事故死亡達到73件，比去年同期增加40.4%。對此，趙怡翔痛批，台北市交通數據慘不忍睹，難道蔣萬安想見到行人地獄18層，才願意正視問題？

趙怡翔表示，上會期進行施政報告質詢時，許多指標已經開始亮起紅燈，由於蔣市長剛上任，應給予改善的空間與時間，但本會期最新交通事故數據已累計到2023年7月底，蔣萬安上任近8月交通死傷數據仍未改善，反而事故總件數創下歷年新高，死亡案件漲幅更拿下6都之冠。

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趙怡翔說，根據交通部路政及道安司統計數據，台北2023年1月至7月交通事故死亡達到73件，比去年同期增加40.4%，高齡者死亡事件達42件，相較去年漲幅55.6%，行人則是發生28件死亡事故，漲幅75%，案件量成為全國最高。其他驚人的數據包括酒駕案件導致死傷達146件，漲幅8.1%。

趙怡翔接著說，難以想像「首善之都」的台北市已成為交通「首傷之都」，蔣萬安上任首年每一項交通指標都亮起紅燈，即便市府同仁努力提出單一改善措施，但台北市政府缺乏領導力及統整方向，新會期預算也未足以重視交通改革此議題，甚至明年度要改善鄰里交通環境的預算都只剩200萬。

趙怡翔提到，交通改革涉及工程、教育、執法等所謂「3E」，不能以權宜之計思考此問題，而蔣萬安應該下達改革目標，由市政府跨部門合作，從道路設計規範及準則、鄰里及區域規劃、預算的編列與執行、地方的溝通與協調，以及嚴謹的執法與教育手段等方向，共同思考如何達成零傷亡的結果。

對此，蔣萬安表示，每個月交通會報都有掌握，已要求交通局、警察局等相關局處，擬定具體計畫及解方。數據相較去年同期增加，在行人死亡部分增加幅度特別高，會深刻檢討；但下半年度仍面臨嚴峻挑戰，過往7月、8月至年底，數據都呈上升趨勢，會請警方嚴格執法、加強宣傳。

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