松菸生活市集品牌「松市」華麗亮相 陳玉秀：實踐生活風格美好樣貌

「松市SONGYAN MARKET」。（松山文創提供）

2023/10/08 21:49

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市松山文創園區6日推出全新生活市集品牌「松市」，並以「未來前所」為主題，規劃「拾見識」、「10件事」、「食荐室」與「實踐式」等4大生活展演、市集，同時串連松菸「原創基地節」提供民眾一趟豐富的文化之旅。松山文創園區總監陳玉秀表示，「松市SONGYAN MARKET」將傳遞文創能量，從創意走向生活，探討、實踐，展現未來生活風格美好的樣貌。

松山文創園區總監陳玉秀表示，在松菸這充滿歷史文化的場域，園區透過10多年來創意的累積，2023年推出松山文創園區第一個生活市集品牌「松市SONGYAN MARKET」，將傳遞這份孕育十年的文創能量，從創意走向生活，透過集體創作、探討、實踐，展現未來生活風格美好的樣貌。

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松山文創園區資深副理陸志豪說，今年重新探討園區市集的新方向，以品牌角度打造全新品牌「松市」，切入風活風格的不同角度，首屆「松市」市集，首先想探討的是，對未來的探索，經歷三年疫情，大家在通往未來的路上「先暫停一下」，回顧過去的生活；並藉由實踐式的主題作為切入點，藉由名人分享、自我探討對生活風格的想像。

「松市SONGYAN MARKET」生活市集展演自2023/10/6（五） – 2023/10/15（日）。每日營業時間為上午11:00至下午19:00。地點在松山文創園區北向製菸工廠（免費入場）。詳情可查詢官網： https://www.futurelifepracticeroom.com。

松山文創園區資深副理陸志豪。（記者陳冠甫攝）

松山文創園區總監陳玉秀。（記者陳冠甫攝）

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