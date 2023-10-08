為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

松菸生活市集品牌「松市」華麗亮相 陳玉秀：實踐生活風格美好樣貌

「松市SONGYAN MARKET」。（松山文創提供）

「松市SONGYAN MARKET」。（松山文創提供）

2023/10/08 21:49

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市松山文創園區6日推出全新生活市集品牌「松市」，並以「未來前所」為主題，規劃「拾見識」、「10件事」、「食荐室」與「實踐式」等4大生活展演、市集，同時串連松菸「原創基地節」提供民眾一趟豐富的文化之旅。松山文創園區總監陳玉秀表示，「松市SONGYAN MARKET」將傳遞文創能量，從創意走向生活，探討、實踐，展現未來生活風格美好的樣貌。

松山文創園區總監陳玉秀表示，在松菸這充滿歷史文化的場域，園區透過10多年來創意的累積，2023年推出松山文創園區第一個生活市集品牌「松市SONGYAN MARKET」，將傳遞這份孕育十年的文創能量，從創意走向生活，透過集體創作、探討、實踐，展現未來生活風格美好的樣貌。

松山文創園區資深副理陸志豪說，今年重新探討園區市集的新方向，以品牌角度打造全新品牌「松市」，切入風活風格的不同角度，首屆「松市」市集，首先想探討的是，對未來的探索，經歷三年疫情，大家在通往未來的路上「先暫停一下」，回顧過去的生活；並藉由實踐式的主題作為切入點，藉由名人分享、自我探討對生活風格的想像。

「松市SONGYAN MARKET」生活市集展演自2023/10/6（五） – 2023/10/15（日）。每日營業時間為上午11:00至下午19:00。地點在松山文創園區北向製菸工廠（免費入場）。詳情可查詢官網： https://www.futurelifepracticeroom.com

松山文創園區資深副理陸志豪。（記者陳冠甫攝）

松山文創園區資深副理陸志豪。（記者陳冠甫攝）

松山文創園區總監陳玉秀。（記者陳冠甫攝）

松山文創園區總監陳玉秀。（記者陳冠甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播