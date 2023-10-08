為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雲林偶戲節接軌國際 歐美5國訪問團抵台交流

來自荷蘭、義大利、德國、哥倫比亞及美國的偶戲團隊，來台為2023雲林國際偶戲節助陣。（記者林旻臻攝）

來自荷蘭、義大利、德國、哥倫比亞及美國的偶戲團隊，來台為2023雲林國際偶戲節助陣。（記者林旻臻攝）

2023/10/08 21:42

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林國際偶戲節9月29日開幕，雲林縣政府在10月7日到10月10日期間，邀請多國偶戲團隊於雲林布袋戲館演出，縣府團隊今日與荷蘭、義大利、德國、哥倫比亞及美國等國際訪問團隊會面，期待能陸續簽訂「偶戲大聯盟MOU」，激發未來更多跨文化、國界合作的可能。

國際偶師們說，偶戲結合動人音樂與精彩劇情，具有感染力，相信可以突破語言隔閡，與觀眾產生情感連結，不同國家的交流同樣難得珍貴，來台這幾天拜訪在地布袋戲藝師，進行刻偶、操偶、製帽等技藝傳承，並前往廟會體驗布袋戲如何在生活裡體現，深入瞭解台灣布袋戲文化。

縣長張麗善表示，今年因疫情舒緩，雲林國際偶戲節再度邀請國際團隊來台交流，包括荷蘭Close Act劇場、哥倫比亞Botella de Arroz 劇團（亞羅斯劇團）、德國Kabaré Púpala（卡巴雷偶劇團）、義大利Nina theatre（妮娜偶劇團）劇團。

文化觀光處說明，荷蘭Close Act劇場帶來充滿視覺衝擊、強烈吸睛的Blue bird，與觀眾互動讓人眼睛一亮；哥倫比亞 Botella de Arroz 劇團帶來歌舞表演風格的木偶劇，以6個短篇故事通過音樂和動作的融合呈現生動的畫面；德國Kabaré Púpala劇團（卡巴雷偶劇團）帶來牽線木偶的演出；義大利Nina theatre （妮娜偶劇團）則帶來無對白、詩意、趣味洋溢的家庭劇，適合親子欣賞，還有去年美國西北木偶中心館長也組團來參與雲林偶戲節。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林國際偶戲節今年邁入第21屆，除了有新的國際朋友來台演出，更有老朋友回台再續前緣。去年來台開設「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」的美國西北木偶中心館長Dmitri Carter，今年廣邀美國偶戲的學者與偶戲藝術家為雲林國際偶戲節助陣，並欣賞10月7日於雲林表演廳演出的新布袋戲實驗室跨界作品《魔戒》。

雲林縣政府與荷蘭、義大利、德國、哥倫比亞及美國訪問團會面，期待未來有更多跨文化、國界合作的可能。（記者林旻臻攝）

雲林縣政府與荷蘭、義大利、德國、哥倫比亞及美國訪問團會面，期待未來有更多跨文化、國界合作的可能。（記者林旻臻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
駁「Lin bay好油」案與張家有關 張麗善：不要無限上綱抹黑
2023/10/08 16:28

駁「Lin bay好油」案與張家有關 張麗善：不要無限上綱抹黑
同賀雙十 諾魯共和國總統昆洛斯率團來台
2023/10/08 06:45

同賀雙十 諾魯共和國總統昆洛斯率團來台

大寮捷運增值圈「大港祥賀」三代墅 新完工
全台最美媽祖廟「持法媽祖宮」 歷時3年造「薪傳館」傳承文化之美
2023/09/24 16:35

全台最美媽祖廟「持法媽祖宮」 歷時3年造「薪傳館」傳承文化之美
雲林國際偶戲節明登場 29日開電音趴
2023/09/23 05:30

雲林國際偶戲節明登場 29日開電音趴

百貨週年慶首選聯邦卡 樂享豪禮優惠
生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播