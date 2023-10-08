雲林偶戲節接軌國際 歐美5國訪問團抵台交流

來自荷蘭、義大利、德國、哥倫比亞及美國的偶戲團隊，來台為2023雲林國際偶戲節助陣。（記者林旻臻攝）

2023/10/08 21:42

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林國際偶戲節9月29日開幕，雲林縣政府在10月7日到10月10日期間，邀請多國偶戲團隊於雲林布袋戲館演出，縣府團隊今日與荷蘭、義大利、德國、哥倫比亞及美國等國際訪問團隊會面，期待能陸續簽訂「偶戲大聯盟MOU」，激發未來更多跨文化、國界合作的可能。

國際偶師們說，偶戲結合動人音樂與精彩劇情，具有感染力，相信可以突破語言隔閡，與觀眾產生情感連結，不同國家的交流同樣難得珍貴，來台這幾天拜訪在地布袋戲藝師，進行刻偶、操偶、製帽等技藝傳承，並前往廟會體驗布袋戲如何在生活裡體現，深入瞭解台灣布袋戲文化。

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縣長張麗善表示，今年因疫情舒緩，雲林國際偶戲節再度邀請國際團隊來台交流，包括荷蘭Close Act劇場、哥倫比亞Botella de Arroz 劇團（亞羅斯劇團）、德國Kabaré Púpala（卡巴雷偶劇團）、義大利Nina theatre（妮娜偶劇團）劇團。

文化觀光處說明，荷蘭Close Act劇場帶來充滿視覺衝擊、強烈吸睛的Blue bird，與觀眾互動讓人眼睛一亮；哥倫比亞 Botella de Arroz 劇團帶來歌舞表演風格的木偶劇，以6個短篇故事通過音樂和動作的融合呈現生動的畫面；德國Kabaré Púpala劇團（卡巴雷偶劇團）帶來牽線木偶的演出；義大利Nina theatre （妮娜偶劇團）則帶來無對白、詩意、趣味洋溢的家庭劇，適合親子欣賞，還有去年美國西北木偶中心館長也組團來參與雲林偶戲節。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林國際偶戲節今年邁入第21屆，除了有新的國際朋友來台演出，更有老朋友回台再續前緣。去年來台開設「世界在掌上：美國西北木偶中心典藏展」的美國西北木偶中心館長Dmitri Carter，今年廣邀美國偶戲的學者與偶戲藝術家為雲林國際偶戲節助陣，並欣賞10月7日於雲林表演廳演出的新布袋戲實驗室跨界作品《魔戒》。

雲林縣政府與荷蘭、義大利、德國、哥倫比亞及美國訪問團會面，期待未來有更多跨文化、國界合作的可能。（記者林旻臻攝）

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