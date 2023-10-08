屏東新住民市集 周春米包越南春捲大展手藝

屏東新住民市集，縣長周春米包越南春捲大展手藝。（記者葉永騫攝）

2023/10/08 18:29

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東新住民創意市集今天下午起連續兩天在勝利星村舉行，這次以世界香料為主題，由新住民親自示範教學，將家鄉香料結合在地農特產品食材，佐以香蘭葉、咖哩、檸檬葉等植物煎煮，展現異國料理的吸引力，縣長周春米也到場製作越南春捲料理，與新住民打成一片。

從越南來台20年成了屏東料理滷味女王的杜碧蓮，在屏東市北區市場賣起台越融合的滷味，每天端出30多種菜色，培養了一群忠實的顧客，今天縣長周春米前往參加「屏東新住民創意市集」時，就在杜碧蓮的指導下以生菜、米線、魚露、洋蔥、紅蘿蔔、香蘭葉等香料包起越南的春捲，周春米第一次包就順利完成，受到熱烈掌聲。

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周春米表示，全台約有58萬的新住民，其中有2萬人在屏東，為了讓縣民與新住民更加融合，縣府舉辦新住民創意市集活動已經7年，一路陪伴著新住民適應台灣的環境，尤其是以市集方式，提供了新住民創業機會以及產品銷售的平台，除提升經濟效益外，更讓新住民市集成了結交「新」屏友，展現「新」力量的最好場所，而現場也提供手作文化體驗、異國美食展售，相互認識與體驗多元文化，促進不同族群的情感交流相，共創多元友善的環境共同來打造族群友善的希望城市。

周春米說，屏東新住民市集每個月第二週的假日舉辦，今、明天是以香料為主，民眾千萬別錯過，而今年度最後一場次日期為11月12日下午2點到6點在勝利星村舉行，千萬不要錯過。

屏東新住民市集連續二天在屏東市勝利星村舉行。（記者葉永騫攝）

屏東新住民市集利用各國的香料做好吃的美食。（記者葉永騫攝）

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