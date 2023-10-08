台北市政府國慶升旗慢跑活動 周邊交管措施一覽

國慶日當天台北市政府附近將進行交通管制。（記者姚岳宏翻攝）

2023/10/08 17:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕國慶日當天台北市政府在信義區市民廣場舉辦「國慶升旗暨慶祝活動」，並於周邊市府路、松高路、松智路、松壽路舉行慢跑活動，警方今宣布10月10日清晨6時30分到9時，將在周邊進行交通管制，呼籲駕車民眾避開該路段。

警方表示，活動交通管制期間，周圍忠孝東路、松高路、松壽路、松智等路段將有車流增加情形，轄區信義分局除於管制路口加派員警及義交人員疏導交通，並將視車流狀況實施彈性交通管制，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮行駛，避開壅塞路段。

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警方也請連續假期期間，欲前往信義商圈消費民眾，多搭乘大眾運輸系統，遵守交通指揮人員的指揮、管制與疏導，如停車場滿場時，勿持續在停車場外違規停等，警方將會驅離並開罰，以維護交通安全與順暢。

交通管制措施如下：

一、管制時間：112年10月10日（二）6時30分至9時。

二、管制路段及調撥車道：

（一）市府路（松高路至松壽路）全線封閉。

（二）松高路（松智路至市府路）南側兩線車道封閉，其餘車道採調撥管制，調整為西向2車道及東向2車道。

（三）松智路（松壽路至松高路）西側兩線車道封閉，其餘車道採調撥管制，調整為北向2車道及南向2車道。

（四）松壽路（市府路至松智路）北側兩線車道封閉，其餘車道採調撥管制，調整為東向2車道及西向2車道。

三、停車格暫停使用範圍：市府路東側（限時機車格）及松智路西側（汽車格）。

四、公車站取消站位：市政府（松壽）、市政府（松高）、市政府（松智）、市政府（市府）。

五、建議改道動線：

（一）東西向改道忠孝東路、信義路。

（二）南北向改道光復南路、松仁路。

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