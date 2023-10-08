「翡翠騎士」高雄演出爆棚 加碼2首安可曲

「翡翠騎士」整齊劃一又千變萬化的華麗隊形編制，搭配旗幟跳舞表演，滿場觀眾尖叫安可聲不斷。（記者李惠洲攝）

2023/10/08 17:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕應邀參加國慶表演的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，今天（8日）下午先在高雄港7號碼頭，進行台灣首場演出，帶來4首耳熟能詳的動畫歌曲，整齊劃一又千變萬化的華麗隊形編制，搭配旗幟跳舞表演，滿場觀眾尖叫安可聲不斷，「翡翠騎士」還史無前例加碼2首安可曲!

活動於今天下午3點半登場，高雄港7號碼頭四周擠滿參觀的民眾，人潮還蔓延到大港橋，首先由身著招牌艷紅色軍禮服的雄女儀隊，以整齊隊形表演操槍，接著高雄高商樂旗隊、啦啦隊世界錦標賽台灣代表隊、樹德家商啦啦舞輪番登場，炒熱現場氣氛。

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「翡翠騎士」則以148人盛大編制，帶來震撼演出，第一首曲名是美女與野獸的《 Be Our Guest》，由舞者和吹奏隊共同演出；第二首曲名《SAKURA Samba》，是日本民謠櫻花改編成森巴風格的曲子；第三首則是日本動漫《超級瑪利歐》，由該校1年級學生扮演動漫裡的角色，帶來逗趣演出；最後一首是《斯堪地那維亞行進》，是「翡翠騎士」在日本全國大賽出賽用的曲子，搭配高雄港的無敵海景，讓高雄民眾先睹為快。

「翡翠騎士」整齊劃一的步伐、吹奏多首歌曲的精湛演出，以及活力十足的笑容，獲得現場如雷掌聲！整場表演將近25分鐘，一氣呵成，掌聲久久不歇，尖叫安可聲不斷，「翡翠騎士」也感受到高雄民眾的熱情，最後又史無前例加碼2首安可曲，讓民眾一次看得過癮。

包括高雄市長陳其邁、中華文化總會秘書長李厚慶，都出席見證在國慶前夕掀起的「翡翠騎士」旋風，陳其邁表示，誠摯歡迎翡翠騎士來到台灣，也感謝他們第一場演出就在高雄，熱情精湛的表演讓台灣民眾深受感染、非常感動。希望翡翠騎士在高雄有個美好回憶，也歡迎他們日後再回到高雄相聚！

今天活動現場，也有日本東京農二高的學生家長，專程見證「翡翠騎士」來台首場演出，家長感謝高雄市政府邀請，看到孩子可以到台灣表演，感到相當榮幸。

高市府特別感謝中華文化總會對這次活動的協助，讓南部民眾不必特地北上，也能親眼觀賞國慶表演團體演出，也讓台日學生搭起友誼的橋樑，期待藉這次活動，開啟未來高雄與日本更多元的交流，台日友情更加升溫。

「翡翠騎士」在高雄港7號碼頭，進行台灣首場演出。（記者李惠洲攝）

「翡翠騎士」活力十足的笑容，獲得現場如雷掌聲！整場表演將近25分鐘，一氣呵成。（記者李惠洲攝）

「翡翠騎士」在高雄演出爆棚，還加碼2首安可曲。（記者李惠洲攝）

「翡翠騎士」表演日本動漫《超級瑪利歐》，由該校1年級學生扮演動漫裡的角色，帶來逗趣演出。（記者李惠洲攝）

高雄港7號碼頭四周擠滿民眾。（記者李惠洲攝）

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