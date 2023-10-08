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中央推淡海新市鎮2社宅 陳偉杰促爭社福設施 彭佳芸盼增租金級距數

中央規劃在新北市淡海新市鎮興建「淡海安居」、「淡金安居」二棟社宅。圖為淡海安居完工模擬圖。（翻攝國家住宅及都市更新中心）

中央規劃在新北市淡海新市鎮興建「淡海安居」、「淡金安居」二棟社宅。圖為淡海安居完工模擬圖。（翻攝國家住宅及都市更新中心）

2023/10/08 17:01

〔記者黃子暘／新北報導〕中央規劃在新北市淡海新市鎮興建「淡海安居」、「淡金安居」二棟社宅，合計1760戶，新北市議員陳偉杰表示，2棟社宅目前規劃公幼與日照中心，地方盼能強化生活機能，他希望市府向中央爭取規劃部分樓層作圖書館、現代化市場等社福設施使用。城鄉發展局長黃國峰表示，市府也希望爭取可以有多些社福設施進駐。

陳偉杰表示，中央在淡海新市鎮推動社宅，似乎未妥善考量周邊生活機能，民眾希望新市鎮有圖書館、現代化市場，盼市府向中央溝通，爭取2棟社宅中規劃部分樓層增設相關社福設施，可一舉達成中央目標與地方需求。

黃國峰回應，中央希望達成20萬戶社宅目標，在直接興建部分有工、有地就先來處理，確實希望戶數多一些，也有留設些開放空間，市府希望爭取更多社福設施無償進駐空間，不過中央有其成本、財務考量，「淡海安居」目前尚在地下開挖階段，可以再爭取。

「淡海安居」總共規劃1140戶社宅，分別為676戶套房型、360戶二房型、104戶三房型，預計2027年中旬完工；「淡金安居」新建統包工程今年7月決標，總共規劃620戶社宅，分別為405戶套房型、184戶二房型、31戶三房型，預計2028年完工。二者均規劃幼兒園、日照中心與商業空間。

此外，新北市社會住宅租金分級明年元旦上路，市議員彭佳芸關切租金級距數，表示台北市社宅租金有9級、桃園市有5級，新北市僅有4級，若有更多級距數，承租者就更能依照自身收入及需求選擇，籲市府在新法上路前研擬增加級距。

黃國峰說，除了雙北與桃園，台中市也會跟進實施分級，各縣市制度不同，中央近期將邀地方討論，短期內以地方規定先行，明年下半年中央陸續會有社宅完工，他認為中央與地方應整合標準。

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