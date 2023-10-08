「水漾明湖」活化苗栗明德水庫 將辦立漿體驗

苗栗縣政府與交通部觀光署為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，今天舉行環湖健行活動。（苗栗縣政府提供）

2023/10/08 16:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府與交通部觀光署為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，於國慶連假期間主辦「水岸樂活，精彩湖畔」健走、水陸域活動，今（8）日舉辦環湖健行活動，吸引大批民眾參與，9日、10日將辦SUP立槳體驗，希望把明德水庫風景區打造成陸海空域兼具的動力特區。

苗栗縣政府近年來積極推動明德水庫老景點之活化與轉型，持續推動「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，透過打造「水漾明湖」品牌活化明湖碼頭區與海棠島，並辦理主題活動引入人潮。

請繼續往下閱讀...

苗縣府文觀局長林彥甫指出，為再現明德水庫風華，結合陸海空觀光遊憩系統，在客委會支持及經費補助下，除打造環湖的自行車道，也結合遊艇碼頭、海棠島等水域遊憩活動專區，規劃立式划槳、獨木舟等，並利用空中索道等遊戲概念，將明德水庫打造成為多元化的遊憩區。

今天上午環湖健行登場，吸引大批民眾參與，大家沿著日新島、大壩等區域環湖一周，飽覽湖畔風光，並透過闖關遊戲更加了解明德水庫。

文觀局表示，9日、10日上午8點至下午2點將在海棠島辦理水陸域活動體驗，將能一邊體驗SUP立槳，一邊欣賞明德水庫秋日景色，希望藉由主題活動引入人潮，帶動明德水庫全區域之觀光與產業發展，變成多元遊憩新據點。

苗栗縣明德水庫環湖健行活動，吸引大批鄉親參與。（苗栗縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法