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秋季東北角賞芒 還有秘境農再社區可賞水梯田、埤塘美景

新北市貢寮區農村再生社區「龍崗社區」位在賞芒健行步道「桃源谷」附近車程約15分鐘處，有多個生態池與埤塘，以及大量蕨類與原生植物，環境優美。（新北市農業局提供）

新北市貢寮區農村再生社區「龍崗社區」位在賞芒健行步道「桃源谷」附近車程約15分鐘處，有多個生態池與埤塘，以及大量蕨類與原生植物，環境優美。（新北市農業局提供）

2023/10/08 15:03

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市農業局介紹，貢寮區農村再生社區「龍崗社區」位在賞芒健行步道「桃源谷」附近車程約15分鐘處，其中有多個生態池與埤塘，以及大量蕨類與原生植物，其中有教職退休夫妻使用友善環境農法打造秘境「神仙居」，環境優美，社區內還保留了許多順山勢開闢的水梯田，梯田景觀隨四季變換，也因為當地民眾堅持落實生態友善，生態環境優良，食蟹獴、穿山甲及山羌都在此現蹤。

農業局介紹，打造「神仙居」秘境的夫妻堅持不用除草劑、不破壞土壤，友善環境的理念影響當地里民，吸引了志同道合的夥伴成立「新北市生態生活促進會」，並將自家部分土地提供作為公用，合作修整社區內景觀步道，打造宜山宜水宜人的台灣「里山」。

龍崗社區理事長林顯章表示，龍崗社區內有一處百年歷史的灌溉埤塘，經農業局協助埤塘生態復育工程後，修繕了既有蓄水與灌溉功能，讓民眾有意願復耕，目前社區內種植姜黃及各式野菜，埤塘周遭環境也種植了櫻花、杜鵑及桂花。

農業局補充，市府攜手農再社區發展生態教育，倡導環境保育重要性，目前共有十八個農再社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，打造永續「農業健康市／式」，更多農遊資訊可追蹤「新北市農業局—稼日蒔光」粉專。

新北市農業局介紹，貢寮區農村再生社區「龍崗社區」有多個生態池與埤塘，以及大量蕨類與原生植物，環境優美。（新北市農業局提供）

新北市農業局介紹，貢寮區農村再生社區「龍崗社區」有多個生態池與埤塘，以及大量蕨類與原生植物，環境優美。（新北市農業局提供）

新北市貢寮區農村再生社區「龍崗社區」環境優美。（新北市農業局提供）

新北市貢寮區農村再生社區「龍崗社區」環境優美。（新北市農業局提供）

新北市農業局介紹，貢寮區農村再生社區「龍崗社區」有多個生態池與埤塘，以及大量蕨類與原生植物，環境優美。（新北市農業局提供）

新北市農業局介紹，貢寮區農村再生社區「龍崗社區」有多個生態池與埤塘，以及大量蕨類與原生植物，環境優美。（新北市農業局提供）

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