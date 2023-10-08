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建案施工造成路塌 市府研議施工前後透地雷達掃描

台北市政府研議修改「台北市建築物施工中維護公共設施管理要點」，要求建設公司在施工前、後都要做透地雷達掃描；施工前若有問題，由路權機關負責修好，建案完成後，建商須確保周邊道路完好無損交還市府。（記者何玉華攝）

台北市政府研議修改「台北市建築物施工中維護公共設施管理要點」，要求建設公司在施工前、後都要做透地雷達掃描；施工前若有問題，由路權機關負責修好，建案完成後，建商須確保周邊道路完好無損交還市府。（記者何玉華攝）

2023/10/08 14:12

〔記者何玉華／台北報導〕台北市今年自5月在崇德街發生因建案施工造成旁邊道路塌陷意外後，接連在萬華、南港都有類似案例，大直更直接造成民宅下陷，台北市政府研議修改「台北市建築物施工中維護公共設施管理要點」，要求建設公司在施工前、後都要做透地雷達掃描；施工前若有問題，由路權機關負責修好，建案完成後，建商須確保周邊道路完好無損交還市府。台北市長蔣萬安要求相關單位與公會等進行溝通，一個月內研議。

針對建案導致路面塌陷問題，建管處已經提出精進方案，包括9月起請4大公會針對建案逐案檢視，若發現如連續壁有變形、破洞，或監測值超過警戒值，對周邊鄰房或道路有危害的，就會通知新建工程處檢視周邊的道路是否受到損害，若有必要也會進行透地雷達掃瞄，確認道路底下有沒有問題。

台北市政府工務局新建工程處處長林昆虎表示，依造現行管理要點第3點，承造人應於施工前調查基地四周20公尺範圍內各項公共設施的現況；第5條公共設施管理機關應於施工期間列管現況實測資料，並派員巡查承造人對該管公共設施之維護狀況，查獲有因施工損壞時，應依主管法規告發取締。但重點著重在道路表面的破損，如果施工過程發生連續壁破洞，造成地下掏空，因未反映到路面上，根本無從得知。近來幾個案子都是因為嚴重，坑洞才會出現。

林崑虎表示，在內部會議中已建議在管理要點中，新增要求建設公司應該在施工前、後做透地雷達掃描；施工前證明地底下沒有問題，若有問題，路權機關先負責修好；當施工開始或施工完成後，再做一次透地雷達，證明開挖過程沒有對路面造成損壞，再交還給市府。市長蔣萬安已指示與4大公會溝通，一個月內研議。

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