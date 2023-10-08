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國慶連假溪頭「大爆滿」 警籲遊客改道其他景點免塞車

國慶連假第2天，溪頭自然教育園區聯外道路可見車輛一部接著一部上山入園情形。（記者謝介裕攝）

國慶連假第2天，溪頭自然教育園區聯外道路可見車輛一部接著一部上山入園情形。（記者謝介裕攝）

2023/10/08 13:32

〔記者謝介裕／南投報導〕國慶連假第2天，南投縣溪頭自然教育園區又「塞」爆了！今天上午11點左右，隸屬台大實驗林管處管轄的溪頭自然教育園區內的3個停車便已全部客滿，南投縣警察局立即啟動滿場分流機制維持交通秩序外，也透過警廣、道路電子看板呼籲尚未進入園區的遊客，改至其他景點遊玩，以免陷入車陣之中影響遊興。

國慶連假第一天，南投縣各風景區對外交通還算順暢，惟今日溪頭、杉林溪旅遊軸線對外聯繫要道延溪公路卻湧現車潮，車輛從台3線與延溪公路交接的保甲路段便開始變得緩慢，警方一方面在路口指揮、疏導交通，另一方面也提醒駕駛朋友溪頭車位已滿，建議轉往其他景點旅遊。

據台大實驗林管處統計，溪頭昨日一整天下來，遊客人數僅3000餘人，今日迄中午12點為止，遊客數已6000餘人的飽和量，約是昨日的2倍，而因天氣轉晴，風和日麗，日月潭今天遊客量也同樣比昨天多，從水社迄伊達邵碼頭、商圈處處可見人潮。

南投縣警察局交通隊說，因應國慶連假到來，警方已準備「易塞車路段預告」、「運用科技」、「替代道路」、「強制改道」、「路況即時報導」、「停車場預警」與「出動重型機車隊」等7大交管措施，因此溪頭、日月潭儘管出現人潮及車潮，但尚不致於動彈不得，也呼籲民眾要遵守警方交通指揮，以確保快樂出門、平安返家。

國慶連假第2天，溪頭自然教育園區湧現出遊人潮。（記者謝介裕攝）

國慶連假第2天，溪頭自然教育園區湧現出遊人潮。（記者謝介裕攝）

日月潭伊達邵碼頭八角亭是觀看湖光山色的好場所，吸引許多遊客前來遊玩。（記者謝介裕攝）

日月潭伊達邵碼頭八角亭是觀看湖光山色的好場所，吸引許多遊客前來遊玩。（記者謝介裕攝）

國慶連假第2天，日月潭伊達邵碼頭迄商圈可見許多出遊人潮。（記者謝介裕攝）

國慶連假第2天，日月潭伊達邵碼頭迄商圈可見許多出遊人潮。（記者謝介裕攝）

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