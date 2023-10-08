為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

阿富汗6.3強震 外交部：暫無台僑或國人受影響

阿富汗西部7日發生芮氏規模6.3強震，已知造成至少百人罹難。外交部今日表示，目前暫無台僑或國人受到影響。 （資料照）

阿富汗西部7日發生芮氏規模6.3強震，已知造成至少百人罹難。外交部今日表示，目前暫無台僑或國人受到影響。 （資料照）

2023/10/08 12:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕阿富汗西部城市赫拉特（Herat）省7日發生芮氏規模6.3強震，已知造成至少百人罹難，上千名阿國民眾受傷。外交部今（8）日表示，目前暫無台僑或國人受到影響，外館將持續瞭解震災後續發展，以及是否有國人受到波及。

外交部指出，由於台阿兩國無正式邦交，也未互設代表機構，該部在地震發生後，即請兼轄阿富汗業務的我國駐沙烏地阿拉伯代表處瞭解相關災情。經查目前暫無台僑或國人受到影響，外館將持續瞭解震災後續發展，以及是否有國人受到波及。

外交部提及，中華民國政府對本次震災中不幸罹難的阿富汗人民及其家屬表示深切哀悼與慰問，將視災情狀況研議適切的援助。

外交部強調，考量阿富汗整體安全情勢，對該國的旅遊警示仍維持為紅色（不宜前往），籲請正在阿富汗進行商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全，儘速離境，並注意可能發生的餘震。

外交部表示，國人在阿富汗如果遭遇急難需要協助，請即聯繫我國駐沙烏地阿拉伯代表處，該處緊急聯絡電話：+966-505-223725；或聯繫外交部緊急聯絡中心：+886-800-085-095，以獲得必要協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
阿富汗西部6.3強震 罹難人數增至約120人
2023/10/08 06:51

阿富汗西部6.3強震 罹難人數增至約120人
阿富汗西部規模6.3強震 至少14死78傷
2023/10/07 20:40

阿富汗西部規模6.3強震 至少14死78傷

大寮捷運增值圈「大港祥賀」三代墅 新完工
阿富汗神學士禁女性讀大學後 出國留學也被攔阻
2023/08/28 23:44

阿富汗神學士禁女性讀大學後 出國留學也被攔阻
扯！塔利班稱「女人不需要觀光」 禁止女性進入國家公園
2023/08/28 12:48

扯！塔利班稱「女人不需要觀光」 禁止女性進入國家公園

百貨週年慶首選聯邦卡 樂享豪禮優惠
阿富汗發生規模5.7地震 暫未傳出傷亡或災損
2023/08/06 00:48

阿富汗發生規模5.7地震 暫未傳出傷亡或災損

生活今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播