黑面琵鷺現身澎湖興仁水庫 赫見韓國繫放足環

澎湖馬公興仁水庫嬌客造訪，首批黑面琵鷺抵澎，其中一隻掛有足環。（安德生.蔡提供）

2023/10/08 12:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼「國慶鳥」灰面鷲準時在國慶連假現身七美水庫後，另一種國寶級保育類的黑面琵鷺，也被鳥友在興仁水庫發現身影，一口氣出現5隻，其中還有1隻由韓國繫放的足環k02，自2019年在韓國繫放後，2023年在澎湖首次現蹤。

黑面琵鷺是世界上非常稀少的鳥種，被列為瀕臨滅絕動物保護，每年10月會從台灣北方的韓國或中國的東北地區，飛到七股曾文溪口來渡冬。每年9月至10月抵台，一直待到翌年的3至5月左右，才陸續飛離台灣。

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2011年黑面琵鷺在澎湖首度現蹤，之後每年固定會在10月份現身，在山水濕地、菜園濕地及興仁水庫、天人湖等地覓食棲息，翌年1月份飛往台南曾文溪出海口，與其他族群會合，數量相當穩定，也讓賞鳥人士認定澎湖是越冬的中繼站，繼台灣七股濕地後，另一大宗聚集地。

每年黑面琵鷺都會在台灣曾文溪口越冬，已列入世界瀕危物種，族群數量稀少，澎湖已連續多年都有少數黑面琵鷺現身，2021年曾一口氣發現23隻同框的歷史新高畫面，去年更首度在離島七美水庫現蹤。今年先頭部隊也抵達澎湖，在國慶連假期間，被鳥友在興仁水庫一口氣拍到5隻群聚的景象，其中1隻懸掛足環，由上面編號k-02，確定是2019年在韓國繫放，睽違4年之後，在澎湖首度現蹤。

掛有足環的黑面琵鷺，經查編號為2019年韓國繫放。（黃保財提供）

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