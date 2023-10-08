「翡翠騎士」下午高雄表演4首曲目搶先看

高雄市政府今早安排「翡翠騎士」日本學生，搭乘文化遊艇來一趟港灣輕旅行。（高市府提供）

2023/10/08 12:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，將於今日（8日）下午3點半起，在高雄港7號碼頭進行台灣首場演出，高市府中午公布4首表演曲目，包括日本動漫超級瑪利歐、美女與野獸的《 Be Our Guest》都入列。

「翡翠騎士」將於今日（8日）下午在高雄港7號碼頭進行全台首演，上午高雄市政府安排日本學生搭乘文化遊艇，來一趟港灣輕旅行，由棧貳庫專屬碼頭啟航，遊覽亞洲新灣區的高雄展覽館、高雄軟體科技園區、新光碼頭、高雄港埠旅運中心、高雄流行音樂中心。

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回程也行經英國領事館，遠眺西子灣與中山大學美景，市府也準備大寮農會紅豆水及海洋彈珠汽水，讓學生們享用高雄好滋味。不少學生直說，未來要和家人親友再訪高雄，好好體驗港灣城市之美！

高市府今天中午公布「翡翠騎士前進大港」演出的4首曲目:一、曲名：Be Our Guest，出自於美女與野獸，由舞者和吹奏隊共同演出；二、曲名：SAKURA Samba，是自日本民謠櫻花改編成森巴風格的曲子，由舞團帶來生動的表演。

三、曲名：日本動漫超級瑪利歐，特別安排由1年級學生扮演動漫裡的角色帶來逗趣的演出；四、曲名：斯堪地那維亞行進，結合北歐作曲家的名曲所做的改編曲，為「翡翠騎士」在日本全國大賽出賽用的曲子，配合本次高雄演出場地調整隊伍間距，帶來跟全國大賽一樣原汁原味的演出。

今天下午無法到場的民眾，市府也安排活動直播，可至「高雄市政府」、「陳其邁」、「中華文化總會」臉書，以及「高雄市政府」、「陳其邁」YouTube官方頻道，同步觀賞精彩直播，零時差感受來自台日高校生精彩演出的青春活力！

「翡翠騎士」日本學生體驗高雄港灣城市之美。（高市府提供）

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