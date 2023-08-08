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地球燒爆！史上最熱7月 南半球竟「冬季避暑」

歐洲氣候監測組織正式宣布，2023年7月是地球有紀錄以來最熱的一個月。圖為西班牙馬德里，一名女孩從公共噴泉水龍頭喝水。（美聯社）

歐洲氣候監測組織正式宣布，2023年7月是地球有紀錄以來最熱的一個月。圖為西班牙馬德里，一名女孩從公共噴泉水龍頭喝水。（美聯社）

2023/08/08 21:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕亞洲、歐洲及北美洲正經歷持續酷熱高溫，就連南半球的冬季也被熱浪弄到冷熱顛倒。歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）8日證實，今年7月是有紀錄以來最熱的一個月，也是歷來最熱的月份，而2023年很可能成為有史上最熱的一年。

科學家表示，氣候變遷加上熱帶太平洋地區7年來首次形成聖嬰現象（El Nino）天氣模式，促成近期破紀錄的高溫。聖嬰現象是指中太平洋及東太平洋赤道附近的表面海水異常暖化的自然現象。

熱浪和野火上個月在全球各地肆虐。根據C3S的數據，今年7月的全球月平均氣溫為16.95℃，高於此前的紀錄。此前有紀錄的最熱月份是2019年7月，平均氣溫為16.63℃。

《華盛頓郵報》報導，由於聖嬰現象天氣模式迅速加強，以及空前的炎夏，今年越來越有可能成為有紀錄以來最熱的一年。加州非營利氣候科學研究組織「柏克萊地球」（Berkeley Earth）科學家豪斯法澤（Zeke Hausfather）表示，依據C3S的溫度數據計算，今年有85%的可能性成為歷史上最熱的一年。

自19世紀末以來，在燃燒化石燃料的驅動下，全球已升溫約攝氏1.2度，導致熱浪變得更熱、時間更長、也更頻繁出現，並加劇風暴和洪水等其他極端天氣。

另外，海洋也打破高溫紀錄，引發擔憂，這將對地球氣候、海洋生物和沿海社區帶來一系列連鎖反應。

自2023年4月以來，全球平均海面溫度持續上升，並在7月份達到歷史最高水平，南極海冰面積也創下自衛星觀測以來7月份的最低值。先前的最高紀錄是2016年3月的攝氏20.95度。

今夏熱浪不僅侵襲北半球，連正值冬季的南半球也未能倖免於難。阿根廷日前飆出攝氏30度高溫創下新紀錄，祕魯也記錄到27.6℃高溫，海灘到處擠滿民眾，出現十分不尋常的「冬季避暑」畫面。

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