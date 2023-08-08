金門水頭港「容量」大躍升 明年9月可望停泊萬噸級郵輪

金門水頭港大型旅客服務中心完成的示意圖。（金門縣港務處提供）

2023/08/08 21:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天為進度超前的「水頭港大型旅客服務中心」新建工程主體結構舉行上梁儀式。交通部航港局副局長劉志鴻說，中央正研議再增加2座碼頭岸間廊道工程，讓水頭港由原來僅可停泊600噸級船隻，增加可泊國際萬噸級郵輪；工程可望於明年9月完工，爭取後年上半年試營運的預期目標。

縣府繼去年7月為水頭港大型旅客服務中心新建工程岸間廊道舉行鋼構上梁典禮，今天再為旅服中心新建工程舉行主體結構上梁，由副縣長李文良、副議長歐陽儀雄及交通部航港局副局長劉志鴻等人，共同將塔柱繫梁的鋼筋上梁定位，祈求工程順利。

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李文良說，小三通自2001年開放，水頭港肩負兩岸交流的責任，金門已成兩岸重要的交通中轉平台，23年來總運量突破2000萬人次，已是台灣重要門戶形象之一；水頭港大型旅客服務中心新建工程，就是要改善既有小三通通關環境的不足。

劉志鴻說，小三通今年3月開放中轉台金空運航線，相關運能逐日增加，配合目前中央正推行「向海致敬」及「郵輪直靠」政策，停泊國際萬噸級郵輪，研議再新增S4、S5碼頭岸間廊道工程，以利增加運量；他說，此項增作工程，已併於原施工期限內完成，使旅服中心的興建，能發揮到最大化的效益。

金門縣港務處表示，「水頭港大型旅客服務中心」新建工程總經費28億7174萬元，2020年11月26日決標，2021年2月23日開工；由永青營造工程股份有限公司、協磁機電工程有限公司、順晟科技企業有限公司共同承攬施作，監造單位為姜樂靜建築師事務所，專管單位為誠蓄工程顧問股份有限公司；預定進度46.16%，實際進度47.05%，進度超前0.89%，整體工程，預計2024年9月完工。

金門大型旅服中心完工後，將呈現4層樓的鋼構建築，總樓地板面積約3萬6000平方公尺；1樓為入境層，3樓為出境層，實現完善的分流規劃，內部空間寬敞明亮，未來啟用後盼為小三通旅客提供更優質服務，推估旅客量很快就能迎來第3000萬旅客。

金門縣副縣長李文良（左五）、副議長歐陽儀雄（左四）及交通部航港局副局長劉志鴻（右五）等人，共同為水頭港大型旅客服務中心新建工程舉行主體結構上梁儀式。（記者吳正庭攝）

金門縣水頭港大型旅客服務中心新建工程舉行主體結構上梁儀式。（記者吳正庭攝）

交通部航港局副局長劉志鴻說，配合目前中央正推行「向海致敬」及「郵輪直靠」政策，金門將可停泊國際萬噸級郵輪。（記者吳正庭攝）

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